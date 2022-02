Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Aquilo que tantas vezes se ouve no plano nacional em relação ao Sporting é basicamente o mesmo que se vai ouvindo sobre o Manchester City em termos internacionais: até se pode perceber mais ou menos aquela que é a sua ideia e identidade tática, até se pode detetar os pontos fortes e eventualmente mais frágeis, mas depois a capacidade de encontrar antídotos para aquela forma de jogar que chega a parecer fácil entra numa zona cinzenta entre o difícil e o impossível. E foi isso que aconteceu mais uma vez em Alvalade, com os campeões ingleses a juntarem a eficácia a um sem número de peles que consegue adotar durante 90 minutos para sair da primeira mão dos oitavos da Champions com uma goleada que resolvia por completo a questão. Com isso, todas as atenções passavam a estar centradas na Premier League e na receção ao Tottenham.

Pep Guardiola voltava a ter pela frente Antonio Conte, num duelo com contextos quase opostos em relação ao que existia antes quando o italiano liderava o Chelsea e ganhou o título ao espanhol em 2016/17, temporada em que ambos tinham chegado a Inglaterra. Agora, o Tottenham tentava reagir a duas derrotas consecutivas no Campeonato que travaram a subida que a equipa estava a ter ao quarto lugar de acesso à Champions, ao passo que o Manchester City levava 14 vitórias e apenas um empate nos últimos 15 encontros. Momentos muitos diferentes entre as equipas, elogios iguais uma quase dança do “tu és melhor do que eu” entre os treinadores na antevisão da partida sobre quem era na atualidade o melhor treinador no mundo do futebol.

“Pep Guardiola é o melhor da atualidade. Quando se vê uma equipa de Guardiola, podemos ver uma ideia. Consegue perceber-se que há muito trabalho feito com aquela equipa. Para mim é nesta altura o melhor treinador do mundo, não vejo qualquer fraqueza no Manchester City”, destacou Conte. “Agradeço mas não sou. Não tenho palavras. Ele é que mostrou ser na Juventus e no trabalho que desenvolveu aqui [no Cheslea]. Tenho muito respeito quando vejo as equipas dele jogar, posso aprender e melhorar. O impacto dele aqui foi claro, muitas equipas começaram a jogar com cinco atrás, antes eram quatro. Chegou e o mundo do futebol começou a copiá-lo. Deixou a sua marca na Premier League”, respondeu Guardiola. Este seria mesmo o encontro entre treinadores, com duas maneiras de jogar que iriam propiciar um duelo eletrizante.

◉ Most points won in a top-five European league season: Antonio Conte's 2013/14 Juventus ◉ Most points won in an English top-flight league season: Pep Guardiola's 2017/18 Man City Today, two elite managers meet for the first time since 2018. ????@WilliamHill | #MCITOT — Squawka Football (@Squawka) February 19, 2022

O dedo de Antonio Conte não demorou a surgir pela interpretação que os jogadores da frente conseguiram dar ao que era pretendido pelo transalpino: aproveitando as características das unidades ofensivas, Son foi procurar a profundidade descaído na esquerda, conseguiu no último momento em que Rúben Dias fazia o movimento para a frente para procurar o fora de jogo para ficar em posição regular, avançou para a área contrária e assistiu depois Kulusevski que só teve de encostar para a baliza deserta, fazendo o 1-0 com apenas quatro minutos. Cancelo, num lance individual fantástico de fora para dentro saindo da esquerda, ameaçou o empate num remate em jeito mas era o Tottenham que ia aguentando a margem mínima (16′).

Son ainda teve mais uma ameaça sempre a explorar a profundidade e os 50 metros que sobravam nas costas da defesa dos citizens mas o encontro tinha via única no sentido da baliza de Lloris, que não se mexeu em cima da linha nas tentativas de Gündogan ao poste e em mais uma bomba de fora de Cancelo que saiu a rasar o poste. O golo parecia uma inevitabilidade e chegou mesmo antes do intervalo, com Gündogan a aproveitar uma defesa para a frente de Lloris após cruzamento tenso de Sterling na esquerda para fazer de forma fácil o empate (33′). E mesmo não havendo mais festejos era o Manchester City que dominava ao intervalo.

Parecia que a segunda parte seria um mero caminho até ao segundo golo dos visitados mas o Tottenham ainda tinha uma palavra a dizer e, naquela que foi a segunda saída com finalização depois de um remate fraco de Son para defesa de Ederson, Harry Kane iniciou e concluiu a jogada do 2-1 com assistência do avançado sul-coreano para grande desvio de primeira na área do inglês (59′). E o mesmo Kane ainda voltou a colocar a bola na baliza dos visitados, num lance invalidado pelo VAR por fora de jogo de Kulusevski que podia ter definido de vez a partida (74′). Era a vez de aparecer Lloris, com duas defesas fabulosas para canto, e quando parecia que os londrinos tinham o jogo estável Romero fez um penálti convertido por Mahrez (90+2′). Jogo acabado? Não, longe disso. E Kane ainda foi marcar o 3-2 após cruzamento de Kulusevski (90+5′).

“O Tottenham manteve-se sempre firme em não deixar sair o Harry Kane, a não ser quem alguém pagasse a cláusula de rescisão de 191 milhões de euros. Tentámos, insistimos mas cedo percebemos que o Tottenham estava inflexível. E quando isso acontece duas, três, quatro vezes não vale a pena insistir mais”, tinha comentado Pep Guardiola sobre o interesse do Manchester City no avançado e sobre as tentativas para chegar a um acordo. A fasquia pouco passou dos 100 milhões e o internacional inglês ficou em Londres. Mas nem por isso deixa de ser decisivo. Tanto que, de forma surpreendente, o Liverpool, com seis pontos de atraso e um jogo a menos, passa a depender apenas de si tal como o Manchester City para ser campeão.