Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um segundo juiz federal decidiu na última sexta-feira que o fundador e líder do grupo de extrema-direita Oath Keepers, Stewart Rhodes, vai permanecer detido enquanto aguarda julgamento por insurreição (“conspiração sediciosa”) pelo papel de destaque que teve no ataque ao Capitólio a 6 de janeiro de 2021, avança o The Washington Post.

O ataque, que tinha nas suas fileiras apoiantes do então ainda presidente Donald Trump, tinha como objetivo impedir a posse do presidente do EUA, Joe Biden. Agora um juiz federal negou um novo pedido de fiança de Rhodes (que terá julgamento em julho), alegando que o seu caso é o mais grave (em termos legais, pelo nível de influência que teve) entre os quase 750 réus acusados de terem ligações ao ataque no Capitólio.

O líder dos Oath Keepers é acusado — em conjunto com mais 10 réus — de organizar viagens, recrutar equipas, de ter feito treino paramilitar e de ter preparado armas. Os procuradores acusam, alias, vários membros dos Oath Keepers de entrarem à força no Capitólio com capacetes e equipamentos de combate, confrontarem a polícia e de se deslocarem em direção ao Senado em busca da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi (que é democrata).

O juiz Amit Mehta justifica que “se as acusações forem verdadeiras, o perigo que [Stewart Rhodes] representa não pode ser subestimado”. O mesmo juiz diz que Rhodes foi uma figura central no ataque e que “arquitetou e executou um plano para impedir a transição legal do poder presidencial”. Para o trubunal, se o líder dos Oath Keepers fosse libertado poderia continuar a preparar estes atos violentos que minam a democracia norte-americana. “Ele representa um perigo claro”, concluiu o juiz.

Rhodes tem-se declarado inocente e está detido numa prisão do Texas desde 13 de janeiro.