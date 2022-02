Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Saiu sem que se percebesse que seria algo por motivos físicos (até porque Firmino entrou e foi determinante no triunfo em Milão frente ao Inter), Jürgen Klopp explicou que tinha sofrido um toque nos ligamentos do tornozelo, o facto de usar uma bota especial nesse pé levantava a possibilidade de ser uma lesão grave dessa zona, agora existe esperança que possa ainda recuperar para a final da Taça da Liga inglesa com o Chelsea. Numa semana marcada pela vitória fora que abre excelentes perspetivas de apuramento para os quartos da Liga dos Campeões, o quotidiano do Liverpool foi sobretudo marcado pela condição física de Diogo Jota, não só no clube mas também na Seleção. Afinal, as piores expetativas não se confirmaram. E o técnico alemão perdia “apenas” um dos nove avançados (o segundo marcador da Premier) para o próximo jogo.

“Não, o Diogo não vai estar disponível este fim de semana mas a extensão da lesão ainda não é bem clara, precisamos de mais exames… É algo em alguns dos ligamentos do tornozelo, tanto pode ser rápido como o contrário, temos de esperar”, salientou Jürgen Klopp, que no último encontro da Champions se tinha irritado sobre uma pergunta a propósito da vantagem que o Liverpool teria com o facto de haver cinco substituições por jogo e poder assim mudar o jogo com maior facilidade. O alemão não gostou mas, sobretudo no plano ofensivo, tem agora essa vantagem. E a chegada de Luis Díaz ainda reforçou mais esse estatuto.

“É muito simpático, um jogador de topo e já o mostrou. Precisa de mais algum tempo para se habituar a diferentes coisas na equipa mas é um jogador incrível, com um grande amor pelo futebol. Durante o treino não consegue parar de sorrir, é incrível. É muito bom ter um jogador assim, e esperamos muito dele tanto agora como no futuro. Tenho esperança que vai ser uma bela história entre ele e o Liverpool”, tinha destacado antes do encontro com o Inter, onde a entrada do colombiano com Jordan Henderdon e Naby Keita tiveram o condão de começar a virar uma partida onde os transalpinos deram sempre boa resposta.

“Em relação à Premier League, de todos os problema que tenho o Manchester City é o menor. Não perco um minuto a pensar neles. Vamos ter uma partida difícil com o Norwich, que é uma equipa que nunca deixa de acreditar que pode ficar na liga. Admiro isso. Podemos ver isso na forma como jogo, se os deixamos jogar, eles jogam. Mais uma vez, tudo vai depender da atitude dos nossos jogadores. Alguns até podem ficar meio chateados ou desapontados, não tem problema, mas mostrem-me isso. Que façam as minhas escolhas mais difíceis, que não parem de treinar bem. E isso nunca aconteceu, o grupo é incrível”, destacara também sobre as opções que tem de tomar e sobre a resposta que suplentes como Firmino deram em Milão.

O brasileiro acabou por não entrar nas opções tal como Jota, num onze muito renovado depois do encontro europeu em Milão, e Luis Díaz assumiu pela segunda vez a titularidade em Anfield para gáudio dos adeptos do Liverpool. No entanto, e quase de forma natural, Mané e Salah foram as figuras de uma partida que ainda esteve mal parada na segunda parte. E no caso do egípcio, valeu uma entrada na história como o décimo jogador dos reds a chegar aos 150 golos, o segundo mais rápido apenas atrás de Roger Hunt. Mas ainda havia tempo para outra estreia, com o avançado colombiano a marcar num grande movimento ofensivo concluído com um chapéu de pé esquerdo na área que carimbou a oitava vitória consecutiva da equipa.

O Norwich teve até uma boa entrada, Tsimikas (5′) e Van Dijk (14′) obrigaram Gunn a defesas apertadas, Pukki apareceu isolado na área perante Allison mas o remate saiu a rasar o poste (15′). O jogo estava aberto mas o Liverpool conseguiu depois agarrar mais na partida, acabou com um total de 68% de posse e 15 remates tentados (um de Luis Díaz que saiu perto da trave) mas não desfez o nulo até ao intervalo de uma primeira parte onde o bloco defensivo mais baixo dos visitantes foi conseguindo travar as principais unidades ofensivas dos reds como Salah e Mané e “sobreviver” aos momentos de maior aperto da equipa favorita.

O segundo tempo deveria ter um definitivo inclinar do campo para a baliza do Norwich mas seria mesmo a equipa de Dean Smith a inaugurar o marcador com alguma sorte à mistura, num remate de fora da área de Rashica que não parecia seguir a direção da baliza mas que desviou em Matip e enganou Alisson (48′). Sem Alexander-Arnold e Andy Robertson a dar profundidade pelas laterais e sem Jota e Firmino como opção para o encontro, o Liverpool teria de tentar evitar a surpresa com as armas que tinha e Klopp lançou Thiago Alcântara e Origi para resgatar o resultado, empatando pouco depois numa assistência de cabeça de Tsimikas para o remate acrobático de Sadio Mané quando Luis Díaz estava já mais no meio ao lado de Origi (64′). O mote estava dado e a reviravolta chegou numa fantástica assistência de Allison de área a área para um domínio perfeito de Salah que, após tirar Gunn do caminho, atirou para a baliza deserta (67′). Só faltava mais um golo de alguém em especial e chegou mesmo a dez minutos do final, com Luis Díaz a fazer a diagonal da direita para o meio, a receber de Henderson e a picar de pé esquerdo por cima para Gunn para o 3-1 (80′).