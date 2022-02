Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

A rede de terminas de pagamento multibanco voltou a registar problemas, horas depois de constrangimentos verificados na sexta-feira terem sido resolvidos. Mas a empresa que gere o serviço — e que chegou a apontar para uma paralisação de “50% da rede” —, disse ao início da tarde deste sábado que a intervenção das equipas técnicas “permitiu a recuperação dos serviços a partir das 12h40”. Numa atualização da informação sobre este episódio, a empresa garante que “as equipas SIBS já circunscreveram a causa técnica que causou esta instabilidade em parte dos TPA” mas não concretiza o motivo para as falhas das últimas horas.

“Neste momento”, refere a SIBS, “todos os serviços encontram-se operacionais, permanecendo as equipas da SIBS a monitorizar de perto o seu funcionamento”.

A atualização chegou pouco tempo depois de a empresa confirmar “a existência de constrangimentos técnicos nos TPA (compras) impactando aproximadamente 50% da rede”. Na mesma resposta, a SIBS referia que “a equipa técnica [estava] a intervir por forma a ultrapassar a situação com a maior brevidade possível”.

Esta manhã, os serviços estavam a funcionar com normalidade, depois de na sexta-feira já se terem registado dificuldades na utilização dos terminais de pagamento. Mas, passadas poucas horas, os contrangimentos voltaram a fazer-se sentir, sem que a empresa consiga ainda avançar as razões para os problemas que se sentiram em ambas as situações.

A empresa refere que, além dos terminais de pagamento por muiltibanco, “todos os outros serviços SIBS, nomeadamente Caixas MULTIBANCO estão a funcionar com normalidade”. E acrescenta que “estão ainda a ser apuradas as causas que originaram esta instabilidade da rede de TPA”.

Ao final da manhã deste sábado, começavam a multiplicar-se nas redes sociais os testemunhos de pessoas confrontadas com os problemas sentidos nestes terminais.

Já na tarde de sexta-feira, vários utilizadores do Twitter relatavam estar a sentir dificuldades em utilizar os terminais de pagamento multibanco e pediam uma solução rápida à empresa.