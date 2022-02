Boletim DGS. Perto de meio milhão de casos ativos de Covid-19 em Portugal

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foram diagnosticados nas últimas 24 horas em Portugal 9.360 novos casos de Covid-19 e morreram 35 pessoas infetadas com o coronavírus.

Os números deste domingo consolidam uma tendência de descida acentuada do número de novos casos diários de Covid-19, que atingiu o pico no final de janeiro (quando se registaram mais de 60 mil casos num só dia), com a variante Ómicron a elevar as estatísticas da pandemia em Portugal para os máximos históricos.