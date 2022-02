Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O primeiro-ministro Boris Johnson deve anunciar já esta segunda-feira que até ao final da próxima semana vai acabar a obrigação dos infetados com Covid-19 terem de ficar em isolamento profilático, avança a Sky News.

A decisão é extensível aos contactos de risco desses infetados que, naturalmente, também não têm de ficar isolados. A medida, explica a Sky News, fará parte do plano “Viver com Covid”, que Boris Johnson apresentará aos deputados e que aponta que a vacinação, os testes e os novos tratamentos serão suficientes para manter a segurança sanitária.

Antes de ser noticiado que seria levantada a necessidade de isolamento este domingo, o primeiro-ministro britânico tinha dito que “a Covid-19 não desaparecerá de repente e, por isso, precisamos de aprender a conviver com o vírus e continuar a proteção ao vírus sem restringir nossas liberdades.”

O governo de Boris Johnson tem dito, no entanto, que o fim das restrições não significa o fim da vigilância. Downing Street explica que a Inglaterra vai manter “sistemas de vigilância” e sistemas de resposta que preveem “medidas de contingência” caso seja “necessário”. As vacinas e os tratamentos serão, no entender das autoridades britânicas, a “primeira linha de defesa” contra a Covid-19.