De Bruno a Luís, de Rúben a Daniel: este Wolverhampton é uma família portuguesa, com certeza (e continua a ganhar)

No Wolverhampton, o sucesso está a ser uma questão de família. À entrada para a jornada deste domingo, a equipa de Bruno Lage levava cinco vitórias nos últimos sete jogos para a Premier League e estava à beira de entrar na zona de apuramento para a Liga dos Campeões — sendo que tem menos dois encontros do que o Manchester United e o West Ham, dois dos concorrentes diretos nesta fase da classificação. E o treinador português não se esquecia do irmão, o adjunto Luís Nascimento, na hora de recolher os louros.

“Ele é diferente de mim, é mais sério. Fez o mesmo percurso que eu. Eu fui para o Benfica em 2004, ele foi em 2005. Trabalhámos juntos mas nunca nas mesmas equipas. Quando eu estava nos Sub-15, ele estava a trabalhar com os Sub-11. Mas a melhor coisa é que partilhámos experiências entre nós. Eu fui para o Dubai em 2012 e depois, quando estava com o Carlos [Carvalhal], se fazíamos um exercício novo ou tínhamos uma ideia nova, partilhava com ele e ele experimentava também com os miúdos. Da mesma forma, ele também partilhava experiências comigo. Quando eu deixei a equipa técnica do Carlos, ele convidou-o e foi muito bom. É um profissional de topo. Quando vim para o Wolves, pensei que precisava de mais uma pessoa e convidei-o”, explicou Bruno Lage, que está a trabalhar ao lado do irmão pela primeira vez.

Luís Nascimento, três anos mais novo do que Lage, foi adjunto de Carlos Carvalhal no Rio Ave e está agora em Inglaterra. No Wolves, é conhecido como “Capitão”, uma associação à personagem Capitão Nascimento, o protagonista do filme brasileiro “Tropa de Elite”. Ao lado do irmão, Nascimento tem visto a armada portuguesa na Premier League subir de rendimento a cada jornada e somar resultados positivos a cada semana que passa — este domingo, era tempo de receber o Leicester.

Contra um conjunto de Brendan Rodgers que está fora do top 10 da classificação e que tem vindo a realizar uma temporada bem abaixo do expectável, Lage lançava José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, Podence e João Moutinho no onze inicial — sendo que este último regressava à titularidade depois de não ter sido opção nos últimos dois jogos. Toti Gomes, Trincão e Fábio Silva estavam todos no banco de suplentes, onde também já aparecia Pedro Neto, jovem avançado que procurava os primeiros minutos depois de 10 meses de ausência devido a uma lesão grave no joelho. Do outro lado, Ricardo Pereira era titular na direita da defesa.

O Wolves entrou praticamente a ganhar e abriu o marcador ainda dentro dos primeiros 10 minutos: Podence cruzou na esquerda, a defesa do Leicester não conseguiu aliviar e a bola sobrou para Raúl Jiménez, que assistiu de costas para a baliza e viu Rúben Neves atirar de fora de área, num misto perfeito de força e colocação, para bater Kasper Schmeichel (9′). Os foxes apostavam essencialmente no corredor esquerdo e na velocidade de Lookman, que era muitas vezes lançado no um para um contra Nélson Semedo, e ficaram perto do empate com duas oportunidades consecutivas e no mesmo minuto — Tielemans atirou cruzado para uma grande defesa de José Sá e o próprio Lookman, do outro lado, também rematou para uma intervenção apertada do guarda-redes português (13′).

A equipa de Bruno Lage ia beneficiando de vários pontapés de canto, ainda que sempre algo inconsequentes, e só ficou realmente perto de aumentar a vantagem através de um pontapé forte de Aït-Nouri que passou ao lado (24′). O jogo desenrolou-se com poucas oportunidades de golo e escassas aproximações à baliza, sendo muito disputado no meio-campo, e o Leicester acabou por conseguir chegar ao empate já perto do intervalo. Tielemans teve muito tempo para pensar, lançou Albrighton com um passe vertical e o médio inglês cruzou para a grande área, onde Lookman apareceu vindo da esquerda a desviar para a baliza (41′).