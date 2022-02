Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Entrou em campo, cumprimentou os jogadores, trocou impressões com Stephen Eustáquio, esteve presente na habitual roda com todo o plantel e dirigiu-se à longa mancha de adeptos do FC Porto que este domingo foi até Moreira de Cónegos. Aí, a olhar para os apoiantes, Sérgio Conceição apontou para o símbolo que levava no peito de forma repetida — algo que não pode ser totalmente separado das notícias das últimas semanas que davam conta de que estaria descontente com o clube na sequência da saída de Luis Díaz.

O FC Porto sofreu, principalmente depois da expulsão de Grujic na segunda parte, mas venceu o Moreirense em Moreira de Cónegos e manteve os seis pontos de vantagem para o Sporting, alargando para 12 pontos a distância em relação ao Benfica. Os dragões chegaram ao 14.º jogo consecutivo sem perder — a última derrota foi há dois meses e meio, contra o Atl. Madrid, na Liga dos Campeões –, algo que acontece pela segunda época consecutiva, e chegaram à 20.ª vitória em 23 jornadas da Primeira Liga. Anteriormente, só Artur Jorge e André Villas-Boas, em 1984/85 e 2010/11, tinham alcançado um registo semelhante, com 21 vitórias nas mesmas 23 jornadas.

Na flash interview, Sérgio Conceição deixou uma análise ao jogo e reconheceu mérito ao Moreirense. “Entrámos muito bem no jogo, sem dar a mínima hipótese às ações adversárias, à tentativa de transição do adversário. Quando tinham bola, tentavam constantemente o jogo direto, algo que é compreensível pela capacidade física dos avançados. Estávamos precavidos para isso, tínhamos de estar atentos a essa primeira bola e fazer uma aproximação rápida à segunda, ter atenção a essa cobertura nos duelos. Fizemos o golo e, ali nos últimos minutos, o Moreirense conseguiu chegar mais perto mas sem criar grandes oportunidades, sem grande perigo. Estávamos preparados para os lançamentos de linha lateral, para as faltas. Eles são uma equipa alta, uma equipa competitiva, à imagem do seu treinador, organizada defensivamente e que teve, em muitos momentos, muita qualidade no jogo”, afirmou o treinador, deixando depois as respetivas considerações sobre a segunda parte.

⌚️Apito final: MFC 0-1 FCP ⚠️Foi a primeira vitória fora de casa do ????FC Porto por 0-1 em 2021/22. ⏪25% das vitórias forasteiras dos dragões nesta época foram pela margem mínima: Moreirense, Gil Vicente e Famalicão pic.twitter.com/W6UyYdUn1K — playmakerstats (@playmaker_PT) February 20, 2022

“Na segunda parte, depois da expulsão… Às vezes, dá-se amarelo por nada, outras vezes… E não estou a criticar o trabalho dos árbitros, estes jogos não são fáceis de conduzir, são jogos competitivos e intensos, há muitos duelos. Compreende-se a dificuldade. Mas, a partir daí, o jogo descaracterizou-se. Estávamos a querer controlar o jogo com bola. O Moreirense arriscou tudo com o futebol direto. É sempre difícil jogar aqui. É uma vitória merecida da minha equipa, que teve momentos muito bons e que me agradaram mais até do que na quarta-feira, no jogo europeu”, acrescentou Sérgio Conceição, que ainda defendeu que Grujic não devia ter visto o primeiro cartão amarelo.

Por fim, o técnico dos dragões ainda garantiu que estava à espera das dificuldades que encontrou, até porque conhecer o “espírito” de Ricardo Sá Pinto, e lembrou que o FC Porto só depende si próprio para ser campeão nacional. “Temos de trilhar o nosso caminho. Dependemos só de nós e isso é uma vantagem, percebendo que quem vem atrás também perde poucos pontos. Para nós, o importante é focarmo-nos no que temos a fazer e na nossa equipa. Isso é o principal pensamento, o trabalho diário é para isso”, terminou.