“Foi uma questão do Gabi [Gabriel Barbosa]. Confiamos nos jogadores, conversámos sobre quem queria e foi decidido que o Vitor [Vitinho] iria bater. Dou os parabéns ao Vitinho pela coragem de ir bater. Um é difícil, dois ainda mais”, explicava o médio e capitão Diego no final do jogo. A 12.ª grande penalidade do Flamengo tinha acabado de ser batida e falhada mas já dava que falar, neste caso pela escolha do protagonista quando todos os jogadores tinham tentado converter um castigo máximo. E era falado apenas por uma razão: o conjunto carioca tinha acabado de perder a Supertaça do Brasil frente ao Atl. Mineiro no Arena Pantanal.

Apesar de ter saído a perder ao intervalo com um golo de Ignacio Fernández (42′), o conjunto orientado por Paulo Sousa conseguiu dar a volta na segunda parte pelos inevitáveis Gabriel Barbosa (56′, num momento especial em que igualou Zico em golos na Supertaça) e Bruno Henrique (64′) mas Hulk, mais uma vez, fez o empate a 15 minutos do final e levou a decisão para o desempate nas grandes penalidades que teve quatro séries com tentativas falhadas pelos dois conjuntos até ao 8-7 final com o falhanço de Vitinho.

Desta forma, o Atl. Mineiro fecha um ano de sonho onde ganhou o Campeonato Mineiro, o Campeonato do Brasil, a Taça do Brasil e agora a Supertaça do Brasil, agora com António Mohamed no comando.

