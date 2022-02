Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Assassinato público”, “nenhuma ligação ao Benfica”, “nem arguido nem testemunha do processo”. Bruno Paixão voltou a falar na sequência de todas as notícias que o colocavam como árbitro suspeito de corrupção desportiva por parte dos encarnados através de uma empresa que funcionaria alegadamente como “saco azul” da SAD, assumindo não só o impacto que as informações trouxeram em termos pessoais mas também a atual realidade enquanto pessoa desde que deixou o setor da arbitragem nacional no final da última época.

“Fiz um ponto final na arbitragem em maio do ano passado e abracei um projeto que estava a adorar no Casa Pia, fui convidado para ser consultor de arbitragem. Ao mesmo tempo sou motorista da Uber. Acordo entre as 3h e as 4h da manhã, conduzo entre as 6h e as 11h, chegava a Pina Manique, fazia as minhas tarefas no clube, voltava a pegar no carro no carro às 16h ou 17h e ia até às 23h. Património? Tenho um apartamento, onde não estou a viver, é onde vivem a minha ex-mulher e as minhas filhas, e tenho uma segunda empresa onde exerço a atividade de motorista TVDE. O que aconteceu? Não tive preparação para lidar com o dinheiro que ganhei. Apercebi-me disso tarde, era chapa ganha, chapa gasta, o dinheiro era canalizado para créditos”, assumiu o antigo árbitro Bruno Paixão numa entrevista este domingo à CNN Portugal.

“Todos os jogos que fiz na minha carreira foram olhados de forma imediata. Não gosto é de falar em erros de arbitragem, falo em oportunidades de melhoria. Quando isso acontecia, analisava com os meus assistentes, sempre analisei os meus jogos”, adiantou, antes de falar sobre possíveis ligações ao clube da Luz.

“Nunca nenhum elemento ligado à estrutura do Benfica me pediu o que quer que fosse de negativo, nem por interposta pessoa. Luís Filipe Vieira? Só conheço em ambiente de jogos que apitei. Rui Costa? Também me cruzei com ele no Casa Pia, como árbitro também porque em alguns jogos circulava na zona técnica. Jogos em causa? Foram arbitragens normais, todos os clubes que dirigi, nunca havia o clube Benfica e o clube Sporting, era o clube A contra o clube B, os nomes pouco pesavam na minha cabeça. Sabia que tinha má imprensa e tinha de fazer para apitar bem”, comentou o ex-juiz, recusando ligações aos encarnados.

“Entrego a documentação quando quiserem, deixo lá todos estes documentos. Consigo provar o que tenho e não o que não tenho. A reação que tive à notícia foi devastadora. Arrasou por completo, foi um assassinato público, a mim, à minha família. Os meus pais estão devastados, nas duas primeiras noites não conseguia dormir, o meu pai veio ver como estava a meio da noite… Para ficar claro não sou arguido, testemunha, não tive nenhum contacto da Polícia Judiciária. O último contacto com o Ministério Público foi há um ou dois anos”, voltou a assegurar Bruno Paixão, antes de explicar os trabalhos que fazia.

“Em 2002 acabei o curso, sou engenheiro de produção industrial. Tive um percurso curto numa das empresas da Autoeuropa, no departamento de qualidade. Em 2004 sou chamado à administração desta empresa e dizem que tinha de decidir entre a arbitragem e a empresa. Decidi-me pela arbitragem. Em 2012, saí, levei um murro por ter saído, mas tive de reestruturar toda a minha vida e foquei-me na área da qualidade, fiz vários cursos. Quando estou neste processo, o advogado Fernando Ferreira criou a minha empresa, começo a distribuir flyers, a passar currículos. Neste processo recebo um telefonema de José Bernardes para entrevista de emprego. Foi através de um currículo. Começou nesse momento, em novembro de 2013, e terminou em agosto de 2014. Foram 9 meses. Isto pago muito abaixo do preço de mercado. Aceitei o trabalho que era um projeto muito desafiador. Um auditor de qualidade no mercado recebe entre 200 a 350 euros por dia. Entrava todos os dias às 8h e saía ao final do dia”, destacou Bruno Paixão.

Por fim, o antigo árbitro comentou também uma notícia da Sábado que dava conta de uma faturação de 197 mil euros entre 2015 e 2018 da sua empresa. “Os valores confirmam-se. A dada altura da minha vida reestruturei a minha parte financeira, o dinheiro do futebol era a recibo verde, com uma retenção de fonte de 25% mais pagamento da Segurança Social. Falei com um contabilista e passámos para a empresa. Os valores correspondem a quatro épocas, eu ganhava uma média de 50 ou 55 mil euros da Liga, mais outros negócios que possa ter tido, porque também sou mediador de seguros. Os valores estão certos”, concluiu.