Se está à procura de um automóvel usado com pouco ou nenhum valor comercial, há um veículo que lhe pode interessar. Foi construído em 2008 e se nos primeiros 10 anos de vida percorreu apenas uns milhares de quilómetros, nos últimos quatro anos tem andado num verdadeiro rodopio, tendo ultrapassado a barreira dos 2000 milhões de milhas, ou seja, mais de 3000 milhões de quilómetros (precisamente 3.218.000.000 km). É claro que, se fez umas contas rápidas, já concluiu que o modelo em causa se deslocou à média de 91.838 km/h ao longo dos últimos 1460 dias.

Referimo-nos ao Tesla Roadster vermelho cereja que a SpaceX lançou para o espaço em Fevereiro de 2018 e que por lá continua, conduzido por um manequim a que Elon Musk chamou Starman, ao som da canção Space Oddity, de David Bowie. Depois de ter percorrido 2,62 órbitas em torno do Sol, o Roadster que está fixado à plataforma de carga de um Falcon Heavy, o maior e mais potente até agora lançado pela SpaceX, aproxima-se de novo de Marte. Sendo que este “aproxima-se” equivale a voar a cerca de 320 milhões do planeta vermelho.

Actualmente, o Roadster, bem como a cápsula em que está fixado, entram na categoria de lixo espacial, pelo que quem o quiser terá de ir lá buscá-lo. Ou aguardar que passe mais uma vez próximo da Terra, o que deverá acontecer em 2091. Isto tendo presente que este Tesla não se encontrará em bom estado, uma vez que sem protecção dos raios ultravioleta, tudo o que contém carbono já se desfez, dos plásticos aos pneus, passando pelas borrachas, assentos e revestimentos interiores. A pintura também já desapareceu, queimada pela acção dos ultravioletas, o mesmo tendo acontecido à carroçaria em fibra de vidro do Lotus Elite, modelo que serve de base ao Tesla Roadster.

Do antigo coupé eléctrico de dois lugares de Elon Musk apenas deverão restar o chassi, as jantes e os elementos da suspensão, todos eles em alumínio, desconhecendo-se os danos provocados ao motor eléctrico e à bateria. Esta há muito que perdeu a carga, tanto mais que toda a cablagem eléctrica se separou do isolamento. Decididamente, não será um carro usado em bom estado, mas é o recordista da distância percorrida e o único a estar em vias de concluir a sua terceira órbita em torno do Sol.