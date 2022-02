Joana Ribeiro. “Depois de 'Don Quixote', passei a levar-me menos a sério"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando Joana Ribeiro nasceu, em 1992, Terry Gilliam já tinha começado a germinar a ideia de adaptar o livro de Miguel Cervantes, D. Quixote de La Mancha. Quis o destino — e toda a panóplia de problemas mirabolantes que “O Homem Que Matou Don Quixote” atravessou ao longo de mais de 20 anos — que o caminho de ambos tivesse ponto de encontro em Portugal e em Espanha a partir de 2017.

O realizador britânico veio à Península Ibérica rodar com menos custos e acabou à procura de uma “young Penelope”, como disse a própria em entrevista à revista Vogue. Escolheu a atriz portuguesa. Daí nasceu Angelica, mulher de uma Espanha rural, que trabalha num pequeno café e se vê deslumbrada com o cinema universitário de Toby (Adam Driver), realizador em ascensão que acaba enterrado no mundo da publicidade. Os dois reencontram-se no meio da travessia de um Javier (Jonathan Pryce), sapateiro, que se acha D. Quixote. “Não tenho a certeza, mas acho que este filme é como um vinho: melhora com o tempo. Foi como aconteceu com o ‘Brazil’ do Terry, que só anos mais tarde é que teve um boom. Parecia mais avançado para o tempo em que vivíamos”, diz a atriz ao Observador.

Este quase autoproclamado “filme maldito” de um dos seis eternos Monty Python fixa-se como um recreio por explorar, onde os pragmáticos desta vida são engolidos (ou são eles que o engolem) pelo grande sonho do cavaleiro louco em perseguir as suas aventuras contra moinhos de vento. No livro de Cervantes é a literatura que destrói o ser humano; aqui é o cinema, deixando um rasto triste que só é relembrado por quem se deixou enredar. Joana Ribeiro, que cambaleia entre o pragmatismo e o sonho, teve de encontrar a contenção neste meio quixotesco para dar corpo a Angelica. Mas é aí que se tem sentido bem. “O meu instinto é: se aqui está um circo, se está muita coisa a acontecer, vou ser o espelho do que me envolve. Gosto disso”, começa por contar.

O filme estreou-se em Cannes em 2018. Entretanto, aconteceu uma pandemia que empurrou a estreia a nível global. Pelo meio, a atriz já foi um dos rostos do programa Shooting Stars em Berlim, já meteu o pé em produções internacionais (“Das Boot”, “Torre Negra” ou “The Man Who Fell to Earth”). Quatro anos volvidos, Joana Ribeiro reviu três vezes o projeto que começou a abrir portas para tudo o que lhe tem acontecido na carreira. “O que fica deste filme é que passei a levar-me menos a sério, aprendi muito. Quando o revi, pensei: não devia ter feito isto ou aquilo mas, no fundo, já está feito, foi uma escolha. Mas descubro sempre algo novo, acho que vai provocar discussão, que é o que falta muito agora porque o cinema está mais privado”, resume.

Com menos seriedade, Joana Ribeiro deixa um dilema maior: o que será pior? Vender o corpo, como faz Angelica, ou vender as ideias, como faz Toby? “É o que a arte faz. Muda as pessoas. Destrói porque nos faz questionar”. Fica por responder. Mas antes, para preparar tudo isto, Joana Ribeiro recorre ao que lhe ficou do curso em arquitetura para preparar as cenas. Aliás, as personagens, assim é que é. As cenas podem vir com o que o outro ator e o realizador lhe dão no momento.