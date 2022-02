Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O antigo presidente do PSD Luís Marques Mendes recusou protagonizar uma eventual candidatura à liderança do PSD. Na resposta ao repto lançado pelo presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, o comentador disse que esse é “um não assunto” e que “nunca se deve regressar a um lugar onde já se esteve”.

A curta declaração, no habitual espaço de comentário semana, na SIC, deve afastar definitivamente um cenário lançado para cima da mesa na última sexta-feira. Em entrevista à Renascença, o autarca de Cascais defendeu que Marques Mendes “seria um senador com condições para agregar os vice-presidentes, que seriam os presidentes executivos por regiões”.

O antigo dirigente do PSD recusou um regresso à política ativa, mas não ficou de fora num comentário ao calendário para a escolha do sucessor de Rui Rio na liderança do PSD. “É bastante surreal” que os sociais-democratas só tenham essa questão resolvida no final do primeiro semestre, considerou Marques Mendes, atirando diretamente ao líder demissionário.

“Rui Rio tinha todo o direito de ficar, mas anunciou que saía” e, por isso, “o que já não é normal é dizer ‘estou para sair mas não saio tão cedo’, fica um vazio”, considerou o comentador, sublinhando a ideia de que “o calendário não é uma questão de mercearia”. Em maio haverá Orçamento do Estado para discutir e “o primeiro grande combate entre o Governo e a oposição vai fazer-se com o líder que vai sair e não com o novo líder”. Isto, diz Marques Mendes, “não faz sentido”.

Augusto Santos Silva “é boa escolha” para segunda figura do Estado

Ainda no plano político, Mendes destacou a “coragem” de Nuno Melo, ao avançar com uma candidatura à liderança do CDS num momento em que o partido acabou de perder a sua representação parlamentar, ao não eleger qualquer deputado nas eleições de 30 de janeiro.

E, já com o foco no PS, ainda considerou que Augusto Santos Silva — o nome avançado para o lugar de presidente da Assembleia da República — “é uma boa escolha”. “Foi uma figura influente nos tempos de Sócrates, foi das pessoas mais influentes nessa época negra, mas fez um esforço para mudar durante estes anos” em que integrou os governos de António Costa. “Tem um bom currículo e uma enorme experiência parlamentar, tem mais que estatuto” e, dentro de alguns anos, admite o comentador, pode vir a protagonizar uma candidatura a Belém.

“Na prática, a pandemia acabou”

Marques Mendes defendeu ainda uma “condecoração” ao Serviço Nacional de Saúde pela forma como respondeu à pandemia

E, apesar de ainda se manterem em vigor várias restrições e regras para lidar com o novo coronavírus, Marques Mendes considera que, com a última atualização do Governo às medidas a aplicar, “na prática, a pandemia acabou”.

Guerra na Europa “é muito provável”

Sobre o assunto que marca a atualidade internacional — o conflito entre a Ucrânia e a Rússia na fronteira entre os dois países, e que tem alimentado a perspetiva de um confronto bélico na Europa —, o comentador considera “muito provável” que os dois países se venham a defrontar. “A tensão está ao rubro, a guerra de comunicação está no máximo e há um risco de conflito bélico e de uma crise económica” logo a seguir.

Ainda assim, considera que o argumento da entrada da Ucrânia na NATO é um mero “pretexto” para o escalar da tensão. O problema, para a Rússia, é outro, diz Marques Mendes. “O maior receio que Putin tem não é tanto o da entrada da Ucrânia na NATO mas, sim, na União Europeia”. Porque isso levará a um progresso económico do país, “vai melhorar a sua posição mas está ao lado da Rússia, que é decadente, com um regime autocrático”.”Podemos estar à beira de um conflito”, resume.