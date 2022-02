Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nascido em 1971, Manuel Jorge Marmelo tem uma obra que inclui romances, crónicas, contos e livros infantis. Em 2014, venceu o Prémio Literário Casino da Póvoa/Correntes d’Escritas. Nove anos antes, havia recebido o Grande Prémio do Conto Camilo Castelo Branco. Depois de ter lançado Tropel, em 2020, o autor está de regresso com mais um romance.

E é um bom regresso. A Última Curva do Caminho confirma Manuel Jorge Marmelo como autor com grande domínio técnico e controlo de mão. Aqui, temos o ponto de observação de um velho. Já sem grande futuro, Nicolau Coelho prepara-se para morrer, deixando para trás a capital, o casamento, o quotidiano. Vivendo a melancolia perante tudo o viveu, faz incursões no passado que sabem aos flashes da vida: as memórias de infância, os casamentos que viveu, o triciclo que teve em África.

Nicolau Coelho desfia esta narrativa através de uma imersão lenta no passado num romance que traz mais um ponto de vista do que uma história. No livro, tudo é intimista, interior visto a partir de dentro, e sobressai o tom nostálgico de quem se vê perante a própria efemeridade. Ao olhar para trás, o tom é de saudade, muito à português, deprimente, acinzentado. Não havendo uma história a poder ser vista de cima, traçada e entendida por contornos claros, o que sobressai é a personagem que se desvia, e as incursões no passado moldam-na e adensam-na, não tanto em termos de pujança psicológica, mas em termos desta proposta em que o autor se meteu, e que passa por apanhar os pontos-chave à altura do fim dos pontos.

Título: A Última Curva do Caminho

Autor: Manuel Jorge Marmelo

Editora: Porto Editora

Páginas: 264

Assim, o leitor é o depósito de um desabafo, de uma versão. Parece diluir-se o elo de comunicação, porque ao narrador não interessa a leitura, mas a escrita. Não lhe interessa que os outros ouçam, interessa-lhe falar, e é a própria escrita que assume um papel por inteiro, quase auto-justificativo. Assim, parece que em Nicolau Coelho o jogo de comunicação é aparentemente unilateral. Do ponto de vista do autor, claro, a proposta ficcional é outra coisa, na medida em que é o seu domínio técnico que lhe permite atingir pujança e candura, à vez, assim como o mergulho lento num lugar qualquer – regra geral, nos escombros da memória.

Perante a inevitabilidade da morte, o enredo vai às raízes tentar perceber a vida antes de esta estar posta em causa, e o tom lento contrasta com a ideia que fica, de que a vida é muito rápida. O processo de envelhecimento aparece, assim, pelo recurso às analepses e prolepses que compõem a narrativa, e o leitor pode ver o homem do passado, ainda sem saber do seu destino, com o conhecimento daquilo em que se tornará. Contra a ingenuidade da juventude, existe já a priori o fim em plena velhice. Assim, ziguezagueando a narrativa no tempo, não há como ignorar que a prosa é sólida e cuidada. Corre devagar pelas páginas e o leitor segue-lhe a corrente, sabendo que, mais do que a história do caminho de A a B, A Última Curva do Caminho é um ponto de observação.