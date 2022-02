Olá, o meu nome é Taremi, em que posso assisti-lo? (a crónica do Moreirense-FC Porto)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O jogo contra a Lazio, a meio da semana e a contar para o playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, foi uma espécie de anestésico. Durante mais de uma semana, o FC Porto conseguiu esquecer os confrontos na sequência do Clássico contra o Sporting, conseguiu camuflar os castigos inerentes a tudo o que se passou no relvado do Dragão e até conseguiu carimbar uma importante vitória europeia. Este domingo, porém, a realidade batia à porta: e vinha no formato de uma visita a Moreira de Cónegos para defrontar o Moreirense e tentar assegurar a manutenção da vantagem folgada na liderança da Liga.

E, para Sérgio Conceição, o choque de realidade trazia a consequente ausência de Pepe — que, a par de Marchesín, viu cartão vermelho direto já após o apito final contra o Sporting e está suspenso preventivamente. Sem o central que é também o capitão, o treinador do FC Porto ficava preso num dilema quase shakespeariano: a ideia de não dar demasiada importância à falta de Pepe sem deixar de lembrar que a falta de Pepe era muito importante.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Moreirense-FC Porto, 0-1 23.ª jornada da Primeira Liga Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos Árbitro: Luís Godinho (AF Évora) Moreirense: Pasinato, Artur Jorge, Steven Vitória, Pablo, Matheus Silva (Paulinho, 66′), Ibrahima Camará (Franco, 87′), Jefferson, Pedro Amador (Frimpong, 87′), Yan Mateus (Derik, 73′), Rafael Martins (Galego, 73′), André Luís PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Kewin Silva, Rosic, Fábio Pacheco, Ismael Treinador: Ricardo Sá Pinto FC Porto: Diogo Costa, João Mário, Mbemba, Fábio Cardoso, Zaidu, Fábio Vieira (Galeno, 66′), Vitinha, Uribe (Grujic, 66′), Otávio (Francisco Conceição, 88′), Evanilson (Stephen Eustáquio, 82′), Taremi (Toni Martínez, 88′) Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos, Marcano, Pepê, Wendell Treinador: Sérgio Conceição Golos: Evanilson (40′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Ibrahima Camará (4′), a Artur Jorge (4′), a Matheus Silva (12′), a Uribe (34′), a Rosic (45+2′), a Fábio Cardoso (64′), a André Luís (68′), a Grujic (72′ e 79′), a Steven Vitória (84′ e 84′), a Galego (90+4′); cartão vermelho por acumulação a Grujic (79′), a Steven Vitória (84′)

“Aqui não há ninguém que se chame ‘titular’. Na camisola, só aparece o nome do jogador. Uns têm mais minutos do que outros. Infelizmente, não temos o Pepe e o Marchesín, que estão castigados. Mas temos os outros para colmatar as ausências. Claro que é sempre difícil não ter o Pepe, é um jogador extremamente importante, de grandíssima qualidade. É muito importante no balneário. E, mesmo não estando no jogo, vai connosco para estágio. Faz parte da trupe”, disse Conceição na antevisão da partida, confirmando que o internacional português esteve nos trabalhos da equipa nos últimos dias mesmo sabendo que não vai estar em campo nos próximos tempos.

Em Moreira de Cónegos e de forma expectável, até porque o treinador já tinha deixado claro que Rúben Semedo estaria com a equipa B no fim de semana porque ainda está a ganhar ritmo competitivo, Fábio Cardoso era o natural substituto de Pepe no centro da defesa. Em comparação com a equipa que defrontou a Lazio, Sérgio Conceição proporcionava o regresso de Vitinha, Taremi e Evanilson à titularidade e tirava Grujic, Pepê e Toni Martínez do onze inicial. Do outro lado, Ricardo Sá Pinto mudava três peças face à equipa que foi goleada pelo Famalicão na última jornada e lançava Steven Vitória, Matheus Silva e Jefferson para ir à procura do melhor resultado possível para um Moreirense que está em zona de despromoção.

O FC Porto começou o jogo a demonstrar uma natural vontade de dominar as ocorrências, com a equipa totalmente inserida no meio-campo adversário e uma propensão ofensiva muito forte, mas acabou por ser o Moreirense a realizar a primeira aproximação perigosa a uma das balizas. André Luís arrancou no corredor central, tirou Fábio Cardoso da frente e deixou de calcanhar para Rafael Martins, que rematou contra Mbemba (8′). A jogada acabou por ser a imagem da equipa de Ricardo Sá Pinto ao longo de toda a primeira parte: o Moreirense dava toda a iniciativa aos dragões, chegava a ter algo como 20% de posse de bola e resguardava-se em 30 metros; contudo, sabia sair de forma rápida, tinha em Yan Matheus e André Luís dois elementos com uma qualidade técnica e tática acima da média e conseguia aproveitar qualquer espaço que os dragões deixassem menos prevenido.

Nada disso, porém, apagava o domínio total do FC Porto. A equipa de Sérgio Conceição demonstrava um caudal ofensivo muito elevado e teve num remate de Taremi, já na grande área e para uma boa defesa de Pasinato (15′), a primeira grande oportunidade para abrir o marcador. Fábio Vieira também ficou muito perto de marcar (20′), na sequência de um livre ensaiado por parte dos dragões em que Vitinha simulou que ia rematar à baliza para depois assistir o jovem médio, e o guarda-redes do Moreirense tornou-se decisivo ao responder da melhor forma a dois momentos quase consecutivos em que Evanilson surgiu isolado (31′ e 32′).

⌚️Intervalo: MFC 0-1 FCP ????????Taremi esteve envolvido diretamente em 50% dos últimos 18 golos do FC Porto:

????5 golos

????4 assistências pic.twitter.com/MFbE4FCS63 — playmakerstats (@playmaker_PT) February 20, 2022

Taticamente, o FC Porto apresentava-se com algumas novidades posicionais. Otávio tombava na esquerda, onde normalmente aparece Taremi, e o iraniano era este domingo o responsável pela faixa central e pelo espaço nas costas de Evanilson. Ou seja, Fábio Vieira descaía na direita, onde explorava os espaços mais interiores para oferecer a largura do corredor a João Mário. No meio, Vitinha tinha liberdade quase total para criar, construir e estimular as alas, aproximando-se muitas vezes dos laterais para apoiar a saída de bola. Apesar de tudo isto, curiosamente, o golo do FC Porto surgiu mesmo num momento em que Taremi apareceu na esquerda.

O avançado iraniano aproveitou um ressalto para arrancar no corredor, deixou Artur Jorge completamente para trás e cruzou para o coração da grande área, onde Evanilson só teve de encostar (40′). O brasileiro voltava aos golos três jogos depois num lance em que a ação de Taremi, entre a construção, a assistência e a noção espacial, foi obviamente determinante. Até ao intervalo, Luís Godinho ainda assinalou grande penalidade de Uribe sobre Yan Matheus, acabando por reverter a decisão depois de analisar as imagens do VAR por considerar que o médio brasileiro fez falta no início da jogada, e o Moreirense ensaiou uma reação à desvantagem. A equipa de Ricardo Sá Pinto conseguiu equilibrar as dinâmicas nos sete minutos de tempo extra, subiu as linhas e ainda viu Diogo Costa, depois de um cruzamento de Pedro Amador, ter uma antecipação fulcral a uma investida de Rafael Martins (45+4′).

???????? INTERVALO | Moreirense 0-1 Porto Polémicas de arbitragem à parte, Evanilson ???????? deu expressão ao claro ascendente portista na primeira parte#LigaBwin #LigaPortugalBwin #MFCFCP pic.twitter.com/bemHB4peDv — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) February 20, 2022

