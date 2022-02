Sete crianças foram mortas e cinco outras feridas “por erro” num ataque aéreo do exército da Nigéria contra “bandidos armados” na região de Maradi, no sul do Níger, anunciou este domingo o governador da região.

“Houve um erro em ataques aéreos nigerianos que caíram mesmo na Fronteira (com o Níger) e que fizeram vítimas no nosso território”, na localidade de Nachadé, disse o governador de Maradi, Chaïbou Aboubacar, citado pela agência France-Presse.

As vítimas, acrescentou o responsável, “são 12 crianças, das quais sete morreram e cinco ficaram feridas”.

As forças armadas do Níger e da Nigéria cooperam na luta contra os ‘jihadistas’ do Boko Haram e do grupo Estado Islâmico na África Ocidental.

Palco de operações recorrentes levadas a cabo por grupos extremistas islâmicos nos últimos anos, o Níger é igualmente afetado pela violência nos seus vizinhos no Sahel, Burkina Faso e Mali, mas também na Nigéria, que está na origem da deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas para o Níger.