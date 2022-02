Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Se as eleições fossem hoje, o Vox, um partido de extrema-direita espanhol, ficaria à frente do Partido Popular (PP), de centro direita. Quem o diz é a última sondagem da SocioMétrica para o El Espanol, que coloca o Vox com uma ligeiríssima vantagem sobre o PP, com 20,9% das intenções de votos para o partido de Santiago Abascal contra os 20,1% da força liderada por Pablo Casado. É a primeira vez que os populares são ultrapassados Vox numa sondagem.

Em novembro, era Casado quem liderava as sondagens e angariava cada vez mais apoios, mas as críticas que tem recebido da presidente da comunidade de Madrid e estrela em ascensão no seu partido, Isabel Díaz Ayuso, poderão estar a causar estragos à sua liderança. Há três meses, o PP conseguiu 107 lugares; hoje, teria 82, refere a mesma sondagem.

Assim, de acordo com a sondagem, é Santiago Abascal, o líder do Vox, quem está a sair beneficiado desta guerra fraticida dentro do PP, ainda que o resultado da sondagem se traduza numa vantagem de lugares de deputados para o PP, em comparação com o partido de extrema-direita espanhol — o Vox teria apenas 78. Já o PSOE, liderado por Pedro Sánchez, sai também beneficiado, com 25,9% das intenções de votos nesta sondagem, que equivaleria a 106 deputados, refere o mesmo jornal.

O Unidas Podemos, de extrema-esquerda e liderado por Yolanda Díaz, ficaria com 12,9%, podendo alcançar mais um deputado do que conseguiu em 2019 (para um total de 36 lugares). Já o Más País, o partido de esquerda que tem Íñigo Errejón como líder, teria apenas quatro lugares. Por fim, os liberais do Ciudadanos, comandados por Inés Arrimadas, teriam apenas dois deputados.