Domingo “gordo” na sua Rádio Observador. Leões e dragões entram em campo para o campeonato e vamos estar em Lisboa e no Minho. O Sporting, ferido pela goleada europeia, tenta colocar pressão sobre o líder e recebe os estorilistas que, apesar de ainda estar próximo dos lugares europeus, só regressou às vitórias na jornada passada depois de apenas ter amealhado dois pontos nas outras sete rondas. Depois, o FC Porto viaja até ao Minho, com o conforto de seis pontos de vantagem nesta jornada entre eliminatória da Liga Europa. Os cónegos continuam aflitos, no antepenúltimo lugar e os pontos começam a ser preciosos. A luta pelo título passa na Rádio Observador e pode acompanhar os jogos de leões e dragões ao minuto numa dupla Emissão Especial que pode ouvir em direto aqui.

O nosso “domingão” desportivo arranca depois das 17h30, com a ajuda de João Pedro Valente que vai ajudar-nos a descodificar tudo o que se passar no relvado de Alvalade. O olho de lince para o jogo em Moreira de Cónegos é o de Silas. Pode contar com dose dupla de Relatório de Jogo. De olhos postos nas equipas de arbitragem temos, como sempre, o nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, autor do Sem Falta. E na bancada virtual da Rádio Observador temos os comentários de João Castro, autor do podcast Sporting160, e o adepto portista Luís Pinto Coelho.

A dupla emissão especial tem a coordenação do Vicente Figueira que vai distribuir jogo diretamente para o seu ouvido. Quanto aos relatos, no Estádio José Alvalade está a cargo de André Maia e Diogo Varela; no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, conte com os olhos e vozes de Ricardo Loureiro e João Pedro Vieira.

