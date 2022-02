Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pedro Gonçalves voltou aos golos quase um mês depois, Paulinho assinalou o jogo 50 pelo Sporting com uma assistência para o segundo golo consecutivo de Matheus Reis na Liga em Alvalade, Slimani entrou para estar também no melhor golo da noite ao fazer o passe para o remate ao ângulo de Sarabia da fora da área – e além de ter chegado ao 12.º golo da temporada, o espanhol esteve em golos (a marcar ou a assistir) nas últimas quatro jornadas. Depois do empate no Dragão com todas as contingências conhecidas e da goleada sofrida em casa frente ao Manchester City, o conjunto verde e branco voltou aos triunfos frente ao Estoril e com uma exibição coletiva forte que possibilitou que todas as valias individuais surgissem de forma natural.

“Era importante por tudo. Para reagir a um dia muito difícil, que tornou mais difícil a preparação, mas principalmente para responder aos adeptos porque eles merecem, pelo que fizeram por nós no final do jogo eles mereciam ter uma vitória e mais uma vez voltaram a encher o estádio num jogo a um domingo. Se todas as vitórias são para os adeptos, esta especialmente mais pelo que fizeram na terça-feira”, admitiu Rúben Amorim na zona de entrevistas rápidas da SportTV, valorizando o desempenho de todos os elementos que voltaram à titularidade perante os quatro castigos no Dragão: “Estão todos preparados para jogar e o sucesso desta equipa passa muito por aí. Dão sempre boas respostas, sabem que são importantes aqui, todos são importante aqui e mais uma vez, apesar das baixas, todos deram uma boa resposta numa vitória justa”.

O Sporting chegou aos 46⚽ golos na Liga ????????: melhora o seu registo em comparação com a época passada (45 golos) e é o seu melhor registo das últimas 4 épocas pic.twitter.com/f81MziZkZ6 — playmakerstats (@playmaker_PT) February 20, 2022

Depois de dois jogos sem vitórias, com uma derrota pesada pelo meio, o Sporting voltou a ganhar e logo com o triunfo mais dilatado do Campeonato a par da vitória com o Vizela logo na primeira ronda da prova, tendo assim superado o número de golos marcados em relação à última temporada (46-45) e conseguindo o seu melhor registo nas derradeiras quatro épocas. Mais importante do que isso, os campeões aproveitaram o empate do Benfica no Bessa com o Boavista e voltaram a ter seis pontos de vantagem no segundo lugar (à espera do que o FC Porto fizesse em Moreira de Cónegos) num “segundo objetivo importante”.

Temos de ganhar os nossos jogos, os rivais também têm de perder. Só temos mais um confronto direto e passa muito por os rivais perderem pontos. Temos um objetivo mas sabemos que isto não mudou assim tanto e a Liga dos Campeões é realmente importante para nós”, admitiu.

18.ª vitória do Sporting na Liga???????? (23 jogos): os leões aumentam para 6 pontos a sua vantagem para o 3.º classificado, Benfica pic.twitter.com/DoYdmay1rK — playmakerstats (@playmaker_PT) February 20, 2022

Em paralelo, Rúben Amorim falou também da conversa que teve com Matheus Reis após ser substituído e da evolução que o defesa/lateral teve ao longo do último ano. “‘Dura’ sobre Matheus Reis? Era para ele ter um bocadinho mais de cuidado mas com 3-0 para o Sporting a acabar também se deveria perceber que não era para perder tempo, tem de haver alguma sensibilidade por parte dos árbitros. É verdade que o Matheus se tem de proteger mas não fazia sentido nenhum naquele momento. Tem de haver alguma sensibilidade mas a regra foi levada ao pormenor e saiu pelo lado errado”, começou por referir o técnico.

Sporting igualou a sua maior vitória em ???? casa neste campeonato:

3-0 FC Vizela (1.ª jornada)

3-0 Estoril (23.ª jornada) pic.twitter.com/wC2F3WquDL — playmakerstats (@playmaker_PT) February 20, 2022

“O crescendo que tem conseguido faz parte do carácter dele, sabe de onde veio e faz parte. Esteve a treinar à parte, veio do Rio Ave que é um excelente clube mas começou por baixo e ele dá-nos outra resiliência. Merece por todo o trabalho que tem tido, pelo apoio que o Feddal também lhe dá quando joga e do Seba [Coates], todos ajudaram a crescer. Hoje é o jogador que todos conseguem ver”, concluiu Rúben Amorim.

Também Matheus Reis, eleito pela Liga o MVP do encontro, falou da importância da vitória diante do Estoril e do segundo golo consecutivo em Alvalade para o Campeonato, abordando também o que se passou com o FC Porto no Dragão, as agressões de que foi alvo após o encontro e o processo disciplinar que tem.

2.º ⚽golo de Matheus Reis esta época: tinha marcado no último jogo realizado em Alvalade na Liga, frente ao FC Famalicão ⚠Nas 3 últimas jornadas da Liga ????????, Matheus Reis marcou 2 golos e fez uma assistência pic.twitter.com/PDI0OVLjsf — playmakerstats (@playmaker_PT) February 20, 2022

“Entrámos muito bem na partida, muito focados, querendo dar a voltar por cima das últimas partidas em que não vencemos. Demos uma boa resposta e fizemos uma grande partida. Fico feliz pelo momento. Marcar novamente e em Alvalade é sempre especial. Mais feliz ainda por ajudar a equipa e por termos saído com a vitória. Muito para dar a essa equipa. Com ajuda dos companheiros, vamos conquistar mais títulos”, começou por dizer o jogador brasileiro na flash interview da SportTV após a partida.

“Sabia onde poderia chegar, do meu trabalho, que estava empenhado para chegar a este nível. É só o começo. É a minha primeira temporada com essa camisola. Tenho ainda muito para ajudar o Sporting. Com a ajuda dos meus companheiros, vamos conquistar mais títulos. Dragão? Estou tranquilo, todos viram as imagens, fui agredido. Só falo do meu trabalho, temos de estar focados e esquecer isso. Processo? Não me preocupa, o Sporting está a trabalhar nisso e o meu foco esta em jogar”, acrescentou Matheus Reis.