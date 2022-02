A nuvem de fumo e cinzas produzida pelo vulcão Etna, no sul de Itália, obrigou ao encerramento do aeroporto da Catânia, um dos mais importantes da Sicília.

Durante esta segunda-feira, segundo a AFP, nenhum avião pôde aterrar ou descolar do aeroporto, que se localiza na segunda maior cidade da Sicília, depois de Palermo.

As condições atuais, relacionadas com a atividade do [vulcão] Etna, permitiram a reabertura. No entanto, as atividades estarão condicionadas até ao fim da emergência, resultando em atrasos nos voos regulares, tanto chegadas como partidas”, afirmou o aeroporto num comunicado do Facebook.