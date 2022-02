A Câmara de Valença, no distrito de Viana do Castelo, repudiou esta segunda-feira “dois desagradáveis episódios de vandalismo de infraestruturas e monumentos públicos”, ocorridos durante o último fim de semana e que já reportou à GNR.

Contactada pela agência Lusa, a propósito de imagens da destruição do monumento à Senhora da Cabeça, em Cristelo Covo, publicadas nas redes sociais, fonte da Câmara de Valença referiu que “ter sido derrubada a estátua da santa e destruída uma placa evocativa“.

O monumento à Senhora da Cabeça está instalado no parque, junto ao rio Minho, com o mesmo nome, na freguesia de Cristelo Covo, concelho de Valença.

Segundo a autarquia da segunda cidade do Alto Minho, nas Portas do Sol, “ocorreu uma tentativa de assalto, que levou à destruição do parquímetro disponibilizado para o pagamento do estacionamento na zona e foram partidos vários candeeiros da via pública”.

“Ambas as situações foram de imediato reportadas à GNR, que acorreu aos locais, tomando conta das ocorrências e das diligências para identificação dos potenciais criminosos”.

A autarquia repudiou “os atos de vandalismo perpetrados, apelando ao bom senso e ao respeito dos cidadãos pelo património e pelas infraestruturas suportadas pelo erário público”. “Cuidemos e respeitemos o que é de todos nós, sejam monumentos, infraestruturas ou memórias“, sustentou a Câmara.