Há alguns meses, Jack Wilshere afastou os muros e as defesas e deixou um testemunho cru sobre o facto de ser uma antiga promessa do futebol mundial, sem sequer ter 30 anos, e não ter clube para jogar. Falou das justificações que encontrava para dar ao filho, de ter pedido à mulher que o avisasse quando chegasse a hora de desistir e até do curso de treinador que tinha começado e que parecia ser um ponto final na carreira de jogador. Este fim de semana, Wilshere encontrou respostas: assinou pelos dinamarqueses do Aarhus até ao fim da época e com a possibilidade de renovação.

“Estou num ponto da minha carreira em que preciso de recomeçar depois deste período difícil. Estou muito grato pela oportunidade que o Aarhus me deu e vou fazer tudo o que puder para ajudar a equipa a avançar. Estou muito ansioso por contribuir para a equipa”, disse o internacional inglês, que vai agora representar o 7.º classificado do campeonato da Dinamarca. Wilshere não tinha clube desde o verão do ano passado, quando o Bournemouth não quis renovar e nenhuma outra equipa demonstrou interesse no médio.

Nos últimos meses, Jack Wilshere esteve a treinar com o Arsenal para manter a forma física e algum ritmo competitivo — sendo que, em Inglaterra, chegaram a circular rumores sobre a possibilidade de assinar pelos gunners até ao fim da época, algo que não chegou a acontecer. Foi no Arsenal, precisamente, que o médio inglês se tornou um dos nomes mais prometedores do futebol mundial: produto da formação do clube, estreou-se pela equipa principal na Premier League pela mão de Arsène Wenger em 2008 e com apenas 16 anos, tornando-se o estreante mais novo da história do Arsenal.

Ao longo de 10 anos, com empréstimos ao Bolton e ao Bournemouth pelo meio, Wilshere foi um dos elementos mais importantes de um período complexo em que o Arsenal só conquistou duas Taças de Inglaterra e uma Community Shield. No fim de 2017/18, com o contrato a terminar, anunciou que não iria renovar e mudou-se para o West Ham, onde ficou durante três anos e já com uma utilização muito pouco regular — principalmente devido às lesões que o afetaram e que foram sempre o calcanhar de Aquiles de uma carreira que nunca chegou a explodir. Agora, aos 30 anos, Wilshere vai à procura de uma nova vida na Dinamarca.