A explosão de uma mina antitanque provocou a morte de três pessoas e dois feridos, na comuna de Môngua, município de Cuanhama, província angolana do Cunene, soube esta segunda-feira a agência Lusa de fonte dos bombeiros local.

Segundo o comandante provincial do serviço de proteção civil e bombeiros do Cunene, intendente bombeiro Paulo Calunga, foram chamados a fazer a recolha dos cadáveres das três pessoas que morreram no local do acidente.

Paulo Calunga disse que o Instituto Nacional de Emergências Médicas de Angola (INEMA) transportou os feridos para o hospital.

“Esta família estava a lavrar quando foi acionado o engenho, uma mina antitanque“, disse o comandante dos bombeiros no Cunene, recordando que a comuna da Môngua “foi uma espécie de teatro da guerra de invasão sul-africana”.

O responsável salientou que as famílias que ali residem, passados anos, esqueceram-se que aquela região foi zona de acampamento militar “e vão levando uma vida normal”.

“Pessoas que já lá estão há bastante tempo, mas infelizmente ocorreu isso”, frisou.

Por sua vez, o administrador comunal de Môngua, Nicolau Matchipéua, contactado pela Lusa, disse que está já a tratar com administração municipal o assunto relacionado com os funerais das vítimas.

Nicolau Matchipéua confirmou a morte de três pessoas e o ferimento de duas outras, no domingo, ao acionarem a mina, quando se encontravam a lavrar a terra.