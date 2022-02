Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os media norte-americanos estão a avançar a informação de que os militares russos estão prontos para invadir a Ucrânia — e já terão um plano de ação para as movimentações no terreno.

O correspondente para a segurança nacional da CBS, o veterano David Martin, disse este domingo no programa “Face the Nation” que os serviços de informações norte-americanos têm a informação de que os militares russos receberam ordens para concretizar uma invasão da Ucrânia.

De acordo com o jornalista (que cita fontes do governo dos EUA), os comandantes das forças russas no terreno já estarão a desenhar os planos concretos de como deverão movimentar tropas tendo em conta essa invasão do território ucraniano.

A CNN, por outro lado, cita fontes da Inteligência dos EUA para avançar um dado concreto: a Rússia tem cerca de 75% das suas forças militares posicionadas para intervir no conflito com a Ucrânia.