O levantamento da imunidade parlamentar de Eduardo Cabrita vai ser votado esta quinta-feira na reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República. O parecer sobre o levantamento da imunidade ao ex-ministro da Administração Interna, envolvido num acidente mortal na A6, vai ser apreciado na quarta-feira na Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, sendo depois enviado para votação. Nada indica que não venha a ser aprovada.

A ideia inicial dos partidos era deixar que a legislatura terminasse, levando assim ao fim do mandato de Eduardo Cabrita como deputado. Existia uma espécie de acordo informal para deixar que o ex-ministro terminasse o mandato e, depois sim, haveria tempo e lugar para ser ouvido pelas autoridades.

O caso mudou de figura com a trapalhada em torno dos votos da emigração, que resultou na decisão do Tribunal Constitucional de obrigar de eleições no círculo eleitoral da Europa. Ora, como a tomada de posse da nova Assembleia da República teve de ser adiada para o final de março, era impraticável continuar a perpetuar a situação — no limite, até poderia ser interpretada como uma forma de obstaculizar a justiça.

Em janeiro, o Ministério Público solicitou à Assembleia da República o levantamento da imunidade parlamentar do ex-ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita, que se demitiu e ficou como deputado, para que possa ser constituído e interrogado como arguido no caso do acidente mortal na A6.

Na resposta ao Ministério Público, Jorge Lacão explicou isso mesmo: que o pedido sobre o levantamento de imunidade caducava com o fim da legislatura se o deputado não fosse eleito para novo mandato — tal como vai aconteceu com Eduardo Cabrita. Mas até que o ciclo da nova legislatura comece oficialmente, fica tudo na mesma.

A figura da imunidade parlamentar foi pensada para garantir que qualquer deputado pode exercer livremente o seu mandato e não ser sujeito a perseguições políticas arbitrárias. Não é este o caso a envolver Eduardo Cabrita e o ex-ministro já terá feito saber que não se opõe ao levantamento da imunidade parlamentar. Não há nada na prática parlamentar que faça antecipar outro desfecho que não esse.

Na sexta-feira, 18 de fevereiro, a constituição de Eduardo Cabrita como arguido e o interrogatório do antigo ministro foram adiados no caso do acidente na A6. A data prevista para a primeira diligência era 28 de março, mas foi anulada pela magistrada do Ministério Público, precisamente porque Cabrita se manteve como deputado. Caso o levantamento de imunidade seja autorizado na quinta-feira, o Ministério Público pode agendar novamente o interrogatório com o antigo Ministro da Administração Interna.

Antes de ser conhecida a decisão do Tribunal Constitucional sobre a repetição das eleições no circulo da Europa, a última reunião da Comissão Permanente tinha durado apenas seis minutos para aprovar deslocações do Presidente da República ao estrangeiro e para votar pareceres idênticos a este.

Eduardo Cabrita demitiu-se de Ministro da Administração Interna depois de ter sido conhecida a acusação sobre o atropelamento mortal de um trabalho na Autoestrada 6, que coloca as culpas no motorista. O antigo titular da pasta disse ser “apenas um passageiro”.

Já em janeiro deste ano, na sequencia de um pedido da Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados, que é assistente no processo, o Ministério Público pediu a constituição de Eduardo Cabrita como arguido. Ao que indica o processo, o carro onde seguia o antigo ministra ia a mais de 160 km/h.