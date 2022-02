Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sondra Wiener, irmã de Bernard Madoff, um investidor norte-americano que ficou conhecido por ser responsável por um dos maiores esquemas de fraude da história financeira mundial, e o marido, Marvin Wiener, foram encontrados mortos na quinta-feira em Boynton Beach, na Flórida (EUA). Como conta o The New York Times, terá sido um caso de homicídio seguido por um suicídio.

Marvin, que, aparentemente, terá matado a mulher, tinha 90 anos. A irmã de Madoff tinha 87 e ambos tinham ferimentos de balas, avançam as autoridades. Apesar das suspeitas, a causa das mortes está ainda a ser determinada.

Num comunicado nas redes sociais, as autoridades locais referem que a família de Sondra Wiener invocou a “lei Marsy”, que protege vítimas de crimes no país.

Esta é mais uma morte suspeita na família Madoff. Em 2021, o investidor foi encontrado morto na prisão onde cumpria uma pena de 150 anos. Em 2011, o seu filho mais velho foi encontrado morto devido a suicídio no dia que marcava o segundo ano em que o seu pai tinha ido para a cadeia.

Em 2009, o filho de Sondra, David Wiener, disse ao The New York Post que a mãe estava entre as milhares de pessoas que foram vítimas de Madoff.