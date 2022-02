O futebolista português João Félix espera que o Atlético de Madrid faça um “super-jogo” quarta-feira frente ao Manchester United, de forma a conseguir um triunfo que facilite o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões.

“Temos de continuar com a mesma atitude e mentalidade, porque a qualidade coletiva e individual vai vir ao de cima. Não tenho dúvidas que vamos fazer um grande jogo e conseguir a vitória nesta primeira “mão””, disse, ao site do clube “colchonero”.

O campeão espanhol é atualmente quinto classificado da sua Liga, enquanto o Manchester United de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot é quarto em Inglaterra.

João Félix esteve em destaque na última jornada do campeonato, marcando e assistindo no triunfo por 3-0 em casa do Osasuna, num desempenho que gostaria de ver repetido.

“Estivemos bem, muito unidos. Fizemos um bom trabalho e conseguimos uma boa vitória. Não vou dizer que foi uma boa exibição só da minha parte, mas de toda a gente e, por isso, estamos muito motivados para quarta-feira”, completou.