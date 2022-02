Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mais dia, menos dia, Rui Rio vai apresentar o calendário eleitoral que determinará a sua sucessão. No sábado, os conselheiros nacionais deram ao líder social-democrata um máximo de 20 dias para levar a votos uma proposta de datas e, sabe o Observador, não existe qualquer intenção de adiar ainda mais esse processo.

No núcleo duro de Rui Rio, as contas fazem-se assim: nos dias 5 e 6 de março, o PSD/Madeira terá o seu próprio congresso e, uma semana depois, a 12 e 13 de março, vão decorrer as eleições no Círculo da Europa – processo que o líder social-democrata não quererá perturbar com a discussão interna.

A partir daí, haverá margem para que uma nova reunião do Conselho Nacional venha a discutir e aprovar uma data para as eleições diretas. A isso obrigam os estatutos do PSD: a competência de dar início ao processo eleitoral cabe à direção do partido, que tem de desenhar um cronograma e pô-lo à discussão dos conselheiros nacionais, que têm assento no órgão máximo do partido entre congressos.

No sábado, em Barcelos, por proposta da larga maioria das estruturas distritais, os conselheiros limitaram-se a aprovar (por larga maioria) uma baliza temporal para que Rio desse início ao processo – apesar de não ter qualquer obrigação formal de o fazer.

A intenção do presidente do PSD é que o prazo seja respeitado, ainda que possa derrapar ligeiramente, e, mais importante, cumprir com o que tinha dito: a sucessão deve estar concluída até ao final de junho ou no início de julho, data limite.

Foi isso mesmo que voltou a explicar ao Observador Paulo Mota Pinto, presidente da mesa do congresso. “[A deliberação das distritais] tem um efeito político. Agora, o que ficou claro é que isso depende de uma iniciativa do presidente do partido. Só o presidente do partido pode dar início ao processo eleitoral”, começou por salvaguardar o social-democrata no programa “Semáforo Político”.

Ainda assim, desafiado a dizer claramente se Rui Rio ia ou não cumprir os tais 20 dias discutidos em Conselho Nacional, Mota Pinto não se comprometeu com um prazo formal mas deixou claro que “não há nenhuma tentativa de atrasar” o processo por parte da atual direção do PSD.

Depois de fixado o calendário eleitoral, é expectável que Luís Montenegro venha formalizar a candidatura à presidência do PSD — é a luz verde de que o antigo parlamentar precisa para desfazer finalmente o tabu. Resta saber quem se lhe junta à corrida.

A reunião de Barcelos foi inconclusiva também nessa matéria. Ribau Esteves apareceu no Conselho Nacional a dizer que continuava “inclinado para aprofundar” a “ponderação”. “Precisamos de saber o calendário”, desculpou-se.

Lá dentro, à frente dos conselheiros, e numa intervenção descrita como muito elogiosa para com Rui Rio, aproveitou o palco para marcar o seu espaço político e manifestar a vontade de estar no debate interno sobre o futuro do partido e para reformar a social-democracia ao centro — em linha, de resto, com o que sempre defendeu Rui Rio.

Atacado por Miguel Pinto Luz, Salvador Malheiro tentou a todo custo fazer a defesa da honra, recusou as intenções que lhe foram atribuídas e garantiu que nunca teve nunca a intenção de lançar Montenegro. Mas é um dado adquirido nos bastidores do PSD de que existe uma comunhão de interesses entre o autarca de Ovar e o antigo líder parlamentar — o que torna o espaço de manobra de Ribau Esteves muito reduzido. Aveiro seria um bastião importante, mas nestas condições a equação torna-se complexa.

Ora, além de ter tentado marcar pontos junto do anti-montenegrismo, Miguel Pinto Luz acabou por sair vencido de Barcelos. O vice-presidente da Câmara de Cascais associou-se ao ex-deputado Cristóvão Norte para forçar a existência de um congresso estatutário antes de discutir eleições diretas, mas viu a proposta derrotada por larga maioria dos conselheiros.

Além disso, nos últimos dias, Pinto Luz viu dois sinais alarmantes: Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais, deu uma entrevista à Rádio Renascença a lançar Marques Mendes para líder de transição; Ângelo Pereira, líder do PSD/Lisboa, apontou para Carlos Moedas em declarações ao Observador. A base de apoio é agora mais frágil, mas continua tudo em aberto.