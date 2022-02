Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Direção-Geral da Saúde registou mais 5.789 novos casos de infeção pelo novo coronavírus e 35 mortes atribuídas à Covid-19. É o mais pequeno número de casos diários desde 26 de dezembro, ou seja, o dia com menos casos deste ano. O número de óbitos está a estabilizar e iguala-se esta segunda-feira ao registado no último domingo.

O índice de transmissibilidade R(t) voltou a diminuir: está agora em 0,71 a nível nacional, revela o relatório de situação da Direção-Geral da Saúde. Na última atualização, o R(t) tinha sido calculado em 0,74. A incidência também reduziu para 2.934 casos em duas semanas por 100 mil habitantes. Na atualização de sexta-feira, a incidência estava nos 3.853,1 casos.

Há mais 44 pessoas hospitalizadas nas alas dedicadas aos doentes infetados pelo coronavírus, elevado o número aos 1.832 internados. É a primeira subida nos últimos sete dias. Mas o número de doentes em cuidados intensivos decresceu: são agora 114 as pessoas infetadas nestas unidades, menos duas do que no domingo. Desde 13 de fevereiro que os doentes internados em cuidados intensivos está a decrescer.

Quase 20 mil pessoas foram consideradas recuperadas da infeção pelo SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas: são agora perto de 2,7 milhões os portugueses que tiveram Covid-19, mas recuperaram. O número ajudou os casos ativos a diminuírem para 475.616, menos 14.243 que o avançado no domingo. Desde 10 de fevereiro que a métrica mantém a tendência de decréscimo: nos últimos 11 dias, os casos ativos só aumentaram uma vez, a 17 de fevereiro.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que reúne a maior parte de novos casos: foram 2.161 os casos detetados nesta zona ao longo do último domingo, 37,3% do número total de novos casos. O número de óbitos, 12, foi igual ao registado na região Norte, que identificou 1.392 novos casos (24%).

Estas são as únicas regiões com um número de novos casos que chega aos quatro dígitos. Seguem-se o Centro com 871 novos casos e cinco mortes, o Algarve com mais 382 casos e dois óbitos, o Alentejo com 251 novos casos e também duas mortes. Os Açores anunciaram mais 384 casos e dois óbitos e a Madeira, a única região sem óbitos atribuídos à Covid-19, teve 348 novos casos.

Das 35 mortes atribuídas à Covid-19 ao longo do último domingo, 22 ocorreram na faixa etária dos indivíduos com 80 anos ou mais. Os óbitos de vítimas mais jovens foram registadas no grupo etário dos 40 anos — foram dois, tantos quantos na faixa etária seguinte, dos 50 aos 59 anos. Morreram ainda quatro pessoas entre os 60 e os 69 anos; e cinco na faixa etária dos 70 anos.