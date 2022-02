Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ricardo Salgado, antigo presidente do Banco Espírito Santo, pediu ao Tribunal Constitucional para analisar a constitucionalidade de uma condenação de um processo que teve origem no Banco de Portugal, avança o Expresso. O ex-banqueiro argumenta que a coima de 290 mil euros (inicialmente era de 350 mil euros, mas foi reduzida) que lhe foi aplicada devido a falhas na implementação de regras para evitar branqueamento de capitais nos bancos tem como base factos que já prescreveram.

Amílcar Morais Pires, considerado o braço direito de Salgado e responsável pelo pelouro financeiro, tinha também recebido uma coima de 150 mil, que foi também reduzida pelo Tribunal da Relação de Lisboa, para 100 mil euros. Porém, este tribunal não aceitou as prescrições das contraordenações que tinham sido aplicadas.

Ricardo Salgado foi presidente executivo do BES até 2014. Este foi o ano do colapso, em que o Banco de Portugal determinou o seu afastamento por causa de alegadas irregularidades no grupo. Enfrenta agora vários processos crime, um deles separado da Operação Marquês, em que é acusado de três crimes de abuso de confiança por causa de cerca de dez milhões de euros que saíram de uma conta do Grupo Espírito Santo e que foram parar às suas contas. O Ministério Público quer que seja condenado a dez anos de cadeia. O tribunal anunciará a sua decisão a 7 de março. Recentemente, que confirmou uma coima de dois milhões de euros pelo processo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) sobre a comercialização de papel comercial.