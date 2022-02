Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma tempestade de inverno poderá deixar o norte dos Estados Unidos da América cobertos de neve e com temperaturas geladas. Os serviços de meteorologia avisam que uma frente fria do Ártico levará neve e frio intenso para diversas cidades do norte, que devem contar com a queda drástica das temperaturas, e chuva forte para as regiões do sul.

As temperaturas estarão entre 10 a 20 graus abaixo da média nos estados no norte na segunda-feira de manhã”, disse o Centro de Previsão do Tempo no sábado.

Os termómetros continuarão a baixar na terça e quarta-feira, com a população a ser aconselhada a utilizar diversas camadas de roupas e a levar um “kit de sobrevivência de inverno” se estiver a viajar, avança a CNN.

Cerca de 70% dos norte-americanos poderão experimentar temperaturas perto de zero e mais de 15 milhões de pessoas deverão suportar temperaturas abaixo de zero.

Com a neve, as cidades vão passar das temperaturas amenas que se têm feito sentir nos últimos dias para um frio polar. Denver deverá passar dos 16.º Celsius que tinha no domingo para -9 na terça-feira, enquanto Dakota do Sul poderá ir dos 10.º para os -17.

As cidades do sul dos EUA serão das poucas a registar temperaturas amenas acima da média na segunda-feira. Mas os meteorologistas avisam que estas temperaturas poderão ajudar a alimentar tempestades severas. Com o vento forte e a chuva que se fará sentir, regiões do Sul, como o vale do Mississipi, poderão ser atingidas por tornados e granizo que causarão danos durante a tarde desta segunda-feira até à noite, avança o USA Today.

As chuvas fortes podem também levar a inundações das planícies do sul nos Apalaches na noite de quarta para quinta-feira à noite.

As previsões de uma frente fria nos Estados Unidos da América surgem numa altura em que também a Europa está a ser afetada por uma tempestade — Eunice — que deixou dezenas de casas em eletricidade e obrigou ao cancelamento de centenas de voos e viagens ferroviárias.

Irlanda, Reino Unido, França, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Dinamarca, Holanda e Polónia são os países atingidos por esta tempestade, que já provocou 16 mortos.