O Irão devolveu 820 mil vacinas doadas pela Polónia por terem sido fabricadas nos Estados Unidos da América.

Segundo a publicação britânica The Guardian, que cita a televisão estatal iraniana e também a AFP, um funcionário do Ministério da Saúde do país explicou que a Polónia doou cerca de um milhão de doses da vacina AstraZeneca — só depois de as vacinas terem chegado ao país ficou claro que grande parte era proveniente dos EUA.

“Quando as vacinas chegaram ao Irão, descobrimos que 820.000 das doses que foram importadas da Polónia eram dos Estados Unidos”, disse Mohammad Hashemi.

Numa ação coordenada com o embaixador da Polónia no Irão, as vacinas foram posteriormente devolvidas. Em 2020, o Líder Supremo do Irão, o aiatolá Ali Khamenei, proibiu a importação de vacinas norte-americanas e britânicas contra a Covid-19 — o país apenas importa vacinas do Ocidente que não sejam provenientes destes dois países.

As vacinas foram devolvidas numa altura em que o Irão enfrenta a sexta vaga de infeções, com as autoridades a garantir que a variante agressiva do Ómicron é dominante no país.

Desde o início da pandemia morreram 135 mil pessoas na sequência da Covid-19, o maior número a nível nacional do Médio Oriente — cerca de 90% da população acima dos 18 anos tem as duas vacinas, embora apenas 37% desse grupo tenha recebido a terceira dose.