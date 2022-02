Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois do escândalo de assédio sexual que envolveu Marc Overmars e da acusação de violação a Donny Warmerdam, jogador das camadas jovens, o Ajax volta a estar envolvido numa situação semelhante: em 2020, o treinador adjunto Winston Bogarde foi investigado também por assédio, num caso que foi abafado pelo clube dos Países Baixos.

De acordo com o jornal NRC, que divulgou a história esta segunda-feira, Bogarde foi acusado de assédio sexual por uma funcionária do Ajax há cerca de dois anos. Na altura, a mulher em questão disse que o adjunto lhe enviou mensagens de cariz sexual e violento, alegando também ter ficado com danos psicológicos graves. Na sequência da acusação, o Ajax manteve o episódio em segredo e tratou-o como um “assunto privado”, contratando depois uma agência externa que investigou o caso durante seis meses.

Segundo a notícia, a investigação validou a queixa com base em provas de texto e som e concluiu que Winston Bogarde “contribuiu ativamente para um padrão de interação que foi destrutivo para a queixosa […] com pouco respeito e, após algum tempo, de uma forma verbalmente agressiva. […] Ignorou objeções e contra-objeções”. Dois anos depois, Bogarde continua a ser o adjunto de Erik ten Hag e vai estar no Estádio da Luz esta quarta-feira, na visita ao Benfica, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Winston Bogarde, agora com 51 anos, foi defesa do Sparta Roterdão, do Ajax, do AC Milan, do Barcelona e do Chelsea, para além de ter representado a seleção dos Países Baixos no Euro 1996 e no Mundial 1998. Conquistou duas ligas holandesas e uma Liga dos Campeões com o Ajax e foi bicampeão espanhol pelo Barcelona, para além de ter vencido uma Supertaça Europeia também com os catalães.