O mais extenso mosaico romano encontrado em Londres em mais de meio século foi desenterrado junto da London Bridge.

O local explorado terá pertencido a um motel que albergava oficiais romanos entre o final do século II e o início do século III d.C. Para Antonietta Lerz, do Museu de Arqueologia de Londres, como escreve o The Guardian, “as flores e padrões geométricos do mosaico foram um entusiasmante achado que só se faz uma vez na vida”.

O tapete de ladrilhos foi descoberto há cerca de um mês durante a construção de um complexo de escritórios. Com oito metros de comprimento, o mosaico será retirado do local ainda este ano para trabalhos de conservação, para que possa ser exposto ao público.

Além do painel principal, um segundo mosaico mais pequeno foi descoberto junto do primeiro. O perito em mosaicos romanos, David Neal, explicou, ainda segundo o jornal britânico, que o maior painel foi desenhado pelo grupo Acanthus.

O facto de o menor painel ser semelhante a um outro achado na Alemanha mostra que os artistas romanos de Londres poderão ter viajado para o estrangeiro para outros projetos de arquitetura clássica.

Os arqueólogos do Museu de Arqueologia de Londres acreditam que o mosaico enfeitou o chão de um triclinium, uma espécie de sala de jantar onde os romanos comiam e bebiam recostados em sofás. Este triclinium seria parte de um motel que ofereceria acomodações, refeições e estábulos para os oficiais e mensageiros romanos e os seus cavalos.

Os restos do edifício ainda estão a ser analisados, mas calcula-se que tenha consistido num complexo desenvolvido — semelhante a um claustro — ao redor de um terraço central.

Outro edifício romano foi descoberto no local, e que terá pertencido a uma família romana de classe alta. Até agora, já foram descobertos restos das paredes decoradas e do chão, assim como moedas e joalharia.

Estes achados estão associados a mulheres de classe alta que seguiam as mais recentes tendências e os últimos penteados”, afirmou Antonietta Lerz em relação a uma pregadeira de bronze, um gancho [de cabelo] de osso e uma agulha de coser.

“Os edifícios deste local eram de classe muito alta. As pessoas que aqui viveram estavam a viver uma ótima vida“, disse a arqueóloga.