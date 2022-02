Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O processo de repetição das eleições no círculo eleitoral da Europa, parcialmente anulado por decisão do Tribunal Constitucional, já está em curso. A documentação já começou a ser enviada para os emigrantes que estão recenseados, para que possam votar por correspondência, com um aviso sem margem para dúvidas: é mesmo preciso incluir uma cópia do cartão de cidadão ou bilhete de identidade no envelope.

Como informa uma nota emitida pelo ministério da Administração Interna esta terça-feira, a “documentação eleitoral” já começou a ser enviada e incluirá um “um folheto com instruções sobre o processo de votação, o boletim de voto, um envelope verde e um envelope de retorno branco”. A estes elementos será então preciso juntar a cópia do documento de identificação, fora do tal envelope verde, que só deverá conter o boletim de voto.

Neste texto, o MAI indica que os boletins de voto “devem ser remetidos com a maior brevidade possível”, uma vez que só serão tidos em conta “os votos recebidos em Portugal até ao dia 23 de março“. Entretanto, os eleitores terão oportunidade de acompanhar o percurso dos seus boletins de voto, através do portal euEleitor.

Isto é válido para o voto por correspondência, muito significativo nos círculos da emigração, mas existe também a hipótese de votar presencialmente nas embaixadas e consulados, no fim de semana de 12 e 13 de março. No entanto, essa possibilidade só existirá para quem já se tinha inscrito para votar presencialmente da primeira vez, a 30 de janeiro. O universo eleitoral tem, de resto, de ser igual ao da primeira eleição, pelo que só os cidadãos que estavam inscritos no recenseamento eleitoral a 5 de dezembro (data em que foi suspensa a atualização dos cadernos eleitorais) podem voltar a votar.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A repetição dos votos acontece depois da polémica que envolveu os votos dos círculos da emigração, e que acabou na anulação de parte dos votos na Europa. Depois de os partidos terem chegado, numa reunião que antecedeu as eleições, a um “acordo de cavalheiros” para aceitar boletins de voto que não fossem acompanhados por cópia do documento de identificação (um acordo em que o PSD voltaria atrás), muitas mesas validaram votos nessas condições e misturaram-nos nas urnas com os outros, que seriam considerados válidos.

O Tribunal Constitucional acabou assim por decidir, em resposta a recursos interpostos por Chega, PAN, Livre e Volt sobre a decisão que considerava 157 mil dos votos — mais de 80% dos votos da Europa — nulos, repetir a votação em todas as mesas de voto em que se verificaram irregularidades, tendo considerado o tal acordo de cavalheiros uma decisão “grosseiramente ilegal”. A repetição atrasa todo o processo de posse do novo Parlamento e do novo Governo, que era para acontecer a 23 de fevereiro e deverá ficar assim adiada até ao fim de março.