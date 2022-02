Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O verão antecipa-se uma estação de dificuldades para as empresas de aluguer de carros. Os duros impactos da pandemia continuam a fazer-se sentir no setor, que perdeu um terço da sua frota desde 2019 e já conta com muitas empresas sem carros disponíveis para alugar aos turistas na Páscoa e no verão.

A notícia é avançada esta terça-feira pelo Jornal de Notícias, que explica as contas que estão a ser feitas no setor: a frota de carros para este fim passou em Portugal de 92.623 automóveis, em 2019, para apenas 64.640, este ano — uma redução de 30%. Se olharmos para a redução de empresas deste tipo registadas em Portugal, a quebra é ainda maior: 37%, ou de 992 empresas para apenas 630.

O problema, explica também o JN, é que com a pandemia essa parte da frota foi vendida ou devolvida, uma vez que os confinamentos levaram a que a procura de carros para alugar caísse para mínimos históricos. Agora, ainda a tentarem recuperar, as empresas não estão a conseguir voltar a comprar os veículos.

A isto acresce o facto de os carros disponíveis para entregar no setor serem sobretudo de gama muito alta, que não é, normalmente, o tipo de automóveis que o setor procura. Mesmo assim, e com o mercado em plena crise de componentes, até no caso desses carros se somam outros problemas: como o jornal Inevitável explica esta terça-feira, o setor vive também as consequências do incêndio da semana passada no navio Felicity Ace, a 170 quilómetros da ilha do Faial, nos Açores, uma vez que a embarcação transportava cerca de quatro mil carros de luxo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No navio, que seguia da Alemanha para os Estados Unidos, viajavam, pelas contas do jornal, cerca de 1100 Porsches, 189 Bentleys e 21 Lamborghinis, entre outras marcas de luxo.

Com o incêndio, o setor enfrenta assim mais uma dificuldade a juntar às quebras de venda e produção que se tinham registado por causa da pandemia.