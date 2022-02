Este artigo foi originalmente publicada no

5.º número da revista DDD – Dê de Delta

Texto: Tiago Pais

Recuemos ao dia 30 de outubro de 2018. Nessa manhã, na tribuna do Pequeno Auditório do Centro Cultural de Belém, Rui Miguel Nabeiro anunciava as novidades do Grupo Nabeiro no evento Delta Innovation Way. Entre elas, uma nova bebida fria de café com leite, pronta a consumir. Ready to drink e ready to go, era assim que se descrevia Go Chill, um dos projetos vencedores dessa edição do mind – o Modelo de Inovação da Delta, que promove novos projetos nascidos no seio da empresa.

Foi nessa ocasião a primeira vez que se ouviu em público o nome Go Chill. Três anos depois desse anúncio, é fácil encontrar as diferentes variedades da bebida nas prateleiras refrigeradas de quaisquer superfícies comerciais. Mas não só – também é fácil encontrá-la dentro de água, onde houver boas ondas. É que a marca tem, hoje, uma ligação quase umbilical com o surf, concretizada em apoios a escolas e atletas e na promoção de diversas iniciativas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo Bernardo Caupers, marketing manager da Go Chill, essa relação deve-se, sobretudo, a uma coincidência de valores e posicionamento. “É um casamento perfeito. A marca tem como valores intrínsecos a liberdade, a espontaneidade e, claro, a irreverência, valores esses que estão bem presentes no mundo do surf, quer dentro do mar quer fora.”

Gochill Macchiato 5 fotos

Os frutos gerados por esse casamento já são visíveis. Para começar, o apoio dado a seis escolas de surf em todo o país – quatro no Continente, uma na Madeira e outra nos Açores. “O apoio é meramente de material, sejam licras, beach flags, pufes para a zona de descanso e, claro, pranchas”, descreve o responsável, que não descarta a possibilidade de chegar a mais escolas e assim apoiar mais atletas, já que, reconhece, “o surf é uma modalidade que não é barata nem para quem pratica nem para quem ensina”.

Mais recentemente, a Go Chill criou também uma curiosa competição digital – a Surf Stream Go Chill – em que surfistas de todo o país fazem upload de vídeos das suas melhores ondas e são colocados frente a frente em eliminatórias, como se de um torneio real se tratasse. Para Bernardo Caupers, o balanço é muito positivo. “A aceitação dos surfistas tem sido incrível: além de muitas participações, o que por si já mostra interesse, temos tido um feedback muito positivo não só dos próprios atletas como da Federação Portuguesa de Surf.”

Finalmente, a Go Chill promove uma espécie de missão diplomática ligada à modalidade: quatro dos mais talentosos e promissores surfistas nacionais são embaixadores da marca: Vasco Ribeiro, Francisco Alves, Jácome Correia e Mariana Rocha Assis. Ainda assim, os resultados desportivos não são a condição primordial para integrar esta equipa, garante Bernardo Caupers. “Tentamos sempre identificar atletas que sentimos que partilham os mesmos valores que a marca, que vivem de uma forma livre e espontânea e que são cidadãos do mundo. Não optámos apenas pelos resultados desportivos, mas sim pela sua atitude positiva e por serem bons exemplos.” Mas, afinal, quem são eles?

Vasco Ribeiro

26 anos

O atual campeão nacional de surf – título que conquistou pela quinta vez este ano, feito inédito na modalidade em Portugal – nasceu praticamente na praia: a família tem a concessão do restaurante da praia da Poça, no Estoril, e foi logo para lá que a mãe o levou mal saíram da maternidade. Não começou a surfar nesse dia, mas quase: tinha apenas sete anos quando entrou dentro de água com a prancha pela primeira vez. Daí para cá, Vasco tem somado títulos atrás de títulos, tanto a nível nacional, como até internacional – em 2014 foi campeão mundial de juniores e em maio deste ano garantiu o título europeu.

Um prato: Bitoque ou carne de porco à alentejana

Uma música: Jungle – Happy Man

Viagem de sonho: Indonésia

Primeiro o leite ou os cereais? Cereais

Go Chill favorito: Cappuccino

Francisco “Xico” Alves

28 anos

Natural da Costa da Caparica, foi precisamente aí, nas praias locais, que começou a apanhar as primeiras ondas. Xico, como é conhecido no meio do surf, começou cedo a dar nas vistas pelo seu talento e nível competitivo, com diversos títulos regionais e nacionais nas camadas jovens. Hoje, é também conhecido pela faceta mais criativa e extrovertida, de autêntico entertainer, que, nos últimos anos, tem dado a conhecer através das redes sociais, onde vai satisfazendo o apetite dos seus seguidores com vídeos dentro e fora de água que não demoram a atingir os milhares de visualizações.

Um prato: Picanha à brasileira

Uma música: The Notorious B.I.G – Hypnotize

Viagem de sonho: Indonésia

Primeiro o leite ou os cereais? Leite

Go Chill favorito: Caramel Macchiato

Jácome Correia

22 anos

Tinha sete anos quando, certo dia, disse ao pai que queria ir surfar com ele em vez de ficar em casa a jogar Playstation. Assim foi. Apanhou o bichinho da modalidade e nunca mais voltou a largá-lo. Ser natural de São Miguel, nos Açores, facilitou-lhe o acesso à praia. E as águas temperadas, mesmo no inverno, facilitaram-lhe a vontade de entrar no mar. E se começou pelos areais de Santa Bárbara, na Ribeira Grande, hoje é um surfista viajado, com presença regular nas etapas do campeonato nacional e algumas incursões pelas ondas míticas do planeta, como a de Pipeline, no Havai.

Um prato: Bife à Regional

Uma música: Drake – Blem

Viagem de sonho: Banff, no Canadá

Primeiro o leite ou os cereais? Cereais

Go Chill favorito: Caramel Macchiato

Mariana Rocha Assis

22 anos

Foi incentivada a surfar pelo avô. Afinal, o mar estava logo ali, à frente de casa, no Estoril. Começou cedo, por volta dos oito anos, e dois anos depois já competia e viajava de prancha na bagagem. Outra prancha que também não dispensa é a de skate – tornou-se, aliás, campeã mundial de surfskate em 2017, depois de ter ganhado o título nacional de surf no ano anterior. Apesar do sucesso competitivo, nunca descurou os estudos: em 2020 licenciou-se em Marketing e Publicidade e começou imediatamente a trabalhar numa marca australiana de tábuas de skate.

Um prato: Picanha (muito mal passada)

Uma música: Martinho da Vila – Canta Canta, Minha Gente

Viagem de sonho: Polinésia Francesa

Primeiro o leite ou os cereais? Cereais

Go Chill favorito: Cappuccino