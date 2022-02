Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Hong Kong vai testar os 7.5 milhões de habitantes à Covid-19 em março, anunciou a líder Carrie Lam, esta terça-feira, enquanto enfrentam o seu pior surto, impulsionado pela variante Ómicron.

A população será testada três vezes ao longo do respetivo mês. A chefe do executivo pretende aumentar a capacidade de testagem para um milhão por dia ou mais, estimando que cada uma delas demorará cerca de sete dias, de acordo com o The Guardian.

Hong Kong registou cerca de cinco mil novas infeções diárias desde 15 de fevereiro, com o número a ameaçar sobrecarregar o seu sistema de saúde. Desde que o surto começou, no início deste ano, a cidade registou quase 54 mil casos e 145 mortes.

A decisão surge após as autoridades chinesas terem enviado profissionais de saúde e recursos médicos, a semana passada, para ajudar a conter a escalada de casos. Aliás, nessa altura os hospitais já registavam uma taxa de ocupação de 90%.

Carrie Lam já reconheceu que as instalações de isolamento da cidade eram “muito inadequadas” e que estava “a trabalhar muito com o total apoio do governo central” para construir mais.