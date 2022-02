"Isto é o início de uma invasão russa da Ucrânia", diz Biden, enquanto impõe sanções ao país de Putin e à sua elite

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi com um tom de voz tranquilo, a contrastar com o discurso duro, que o Presidente dos Estados Unidos juntou as sanções do seu país às que já tinham sido anunciadas pela União Europeia contra a Rússia. A mensagem foi de unidade entre norte-americanos e seus aliados, de força — avançando com sanções que estrangulam a economia russa —, mas também de poderio, estacionando mais militares nos Balcãs. Joe Biden não se escusou a fazer algumas tiradas sobre o Presidente russo, não só questionando quem ele pensa ser, como também apelidando de retorcido partes do discurso de Vladimir Putin de segunda-feira. De resto, chamou as coisas pelos nomes, e para fazer face à “invasão russa” atirou sanções sobre o país e sobre a sua elite, para que todos partilhem “dores”.

“Ontem, Putin reconheceu duas regiões da Ucrânia como independentes e, de forma bizarra, considerou que já não fazem parte da Ucrânia”, começou por dizer Joe Biden no início do seu discurso. Ou seja, Putin “cortou um grande pedaço” do terreno soberano da Ucrânia. “Isto é o início de uma invasão russa da Ucrânia”, assumiu Joe Biden, lembrando que Putin pediu autorização da Duma para enviar tropas para fora do país — e conseguiu-a. Por isso mesmo, o presidente dos EUA acredita que Putin está a criar “uma lógica para ir muito mais longe”, prevendo um ataque em maior escala nos próximos dias.