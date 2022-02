O judoca Jorge Fonseca, medalha de bronze nos -100kg nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, disse esta terça-feira ainda não estar focado em Paris2024, revelando que, neste momento, o seu grande objetivo é ser tricampeão mundial.

“Não penso em Paris ainda, porque se não vou ficar com uma grande pressão e, por isso, prefiro pensar numa coisa de cada vez” começou por dizer o judoca, durante a apresentação, em Lisboa, da segunda edição do projeto “Lidl Stars”, que pretende ajudar 14 atletas na caminhada para os Jogos Olímpicos da capital francesa.

Com dois campeonatos do Mundo na categoria -100 kg no palmarés, conquistados em Tóquio (2019) e em Budapeste (2021), Fonseca afirma que o grande objetivo de momento é fazer história.

“Quero ser três vezes campeão do Mundo, quero fazer algo histórico no desporto nacional. Não penso ainda nos Jogos Olímpicos, penso etapa a etapa para chegar a Paris no mais alto nível”, avançou.

O judoca está a “preparar um novo ciclo” e o foco agora está “em ser melhor do que em 2019 e do que em 2020”.

Depois de se ter manifestado publicamente relativamente à falta do apoio de grandes marcas desportivas, Jorge Fonseca aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio da cadeia de retalho.

“É um apoio muito importante para mim, foi um dos patrocínios que me agarrou. Muitos rejeitaram-me e ignoraram-me, mas o Lidl foi aquele patrocínio que me deu tudo, esteve sempre presente para mim”, concluiu.

Esta é a segunda edição do projeto “Lidl Stars”, que, em 2020, apoiou 10 atletas no caminho para os Jogos Olímpicos, com seis deles a conseguir o apuramento.

Para além de Fonseca, o projeto integra Mafalda Rosa e José Lopes (natação), Samuel Barata, Etson Barros, Isaac Nader, Nuno Pereira, Mariana Machado e Salomé Afonso (atletismo), Francisca Laia e David Varela (canoagem), Mélanie Santos e Ricardo Batista (triatlo) e Vera Vilaça (ciclismo).

Todos eles vão beneficiar de uma bolsa de financiamento para as suas necessidades individuais, tais como propinas escolares, material desportivo e de competição, e alimentação, e ainda custos relacionados com competições e estágios.