O Presidente francês, Emmanuel Macron, condenou esta segunda-feira a decisão do seu homólogo russo, Vladimir Putin, de reconhecer a independência das regiões separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia e pediu “sanções europeias” contra Moscovo.

De acordo com um comunicado divulgado esta segunda-feira pelo Palácio do Eliseu, o chefe de Estado convocou “uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas”, denunciando “uma violação unilateral dos compromissos internacionais da Rússia e um ataque à soberania da Ucrânia”.

Numa pequena nota no Twitter, a ministra britânica dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, adiantou que o Reino Unido anunciará terça-feira “novas sanções” contra a Rússia.

“Amanhã [terça-feira] vamos anunciar novas sacões à Rússia, em resposta à violação do direito internacional e ao ataque à soberania e à integridade territorial da Ucrânia“, escrevei Liz Truss.

