Três tempestades em menos de uma semana, mais de uma dezena de mortes e alertas que continuam a aconselhar prudência. Em vários países europeus, o rasto do mau tempo continua a fazer estragos e as populações preparam-se para continuar a enfrentar novos avisos.

Os últimos chegam do Reino Unido: depois de enfrentar três tempestades seguidas (batizadas como Dudley, Eunice e Franklin) na última semana, o país volta a receber avisos de “cheias graves” — “o que significa que há risco de vida“, como explica o The Guardian –, neste caso nas imediações do rio Severn, no condado de Shropshire (no oeste do Reino Unido).

Naquela zona houve, de resto, na noite de segunda para terça-feira, resgates de residentes cujas casas ficaram inundadas, ainda como consequência da tempestade Franklin. O mesmo jornal conta que os bombeiros foram chamados a ajudar 14 pessoas e quatro cães durante a noite, havendo mais dois avisos de cheias graves para esta terça-feira.

As populações das vilas de Ironbridge e Worcestershire também foram avisadas para abandonarem essas zonas, com a Agência do Ambiente britância a avisar que as barragens temporárias colocadas em Wharfage, também na zona de Ironbridge, para conter a subida das águas poderão ser transbordadas esta terça-feira, com a água a ultrapassar os sete metros de altura. Se a previsão se confirmar, tanto casas como estradas correrão risco de inundação.

Estas zonas estão entre as mais afetadas, mas nesta quarta-feira há cerca de cem avisos emitidos devido ao perigo de cheias em Inglaterra. A estes somam-se seis alertas em Gales e três na Escócia.

Não são os únicos efeitos que o país está a sentir: há cerca de 30 mil casas no sul de Inglaterra que estão há cinco dias sem eletricidade, graças aos ventos e chuva fortes trazidos pela tempestade anterior, a Eunice, no final da semana passada.

Complicações pela Europa fora

Embora o Reino Unido preveja enfrentar mais dificuldades esta terça-feira, os temporais estão a afetar vários países europeus. Como recorda a BBC, a tempestade Eunice matou pelo menos 16 pessoas pela Europa, com mortes registadas na Bélgica, Alemanha, Holanda, Polónia e Reino Unido. Entre as causas de morte incluem-se acidentes na estrada, esmagamentos com árvores e até, na Bélgica, o caso de um homem que morreu depois de sofrer o impacto de um painel solar que voou do telhado de um edifício.

As falhas de energia também se verificaram em milhares de casas pelos vários países afetados: só na Polónia, recorda a Euronews, foram 1,2 milhões de casas a ficarem sem eletricidade no sábado.

A Alemanha também foi muito particularmente afetada: com as tempestades Ylenia, Zeynep e Antonia a assolarem o país nos últimos dias, como conta o Deutsche Welle, os alemães enfrentaram “ventos com força de um furacão” no fim de semana, somando mortes (estão contabilizadas pelo menos seis) e pedidos de ajuda aos bombeiros, chamados por causa de estragos nas casas e árvores caídas.