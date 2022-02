Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pesa aproximadamente 225 quilos, tem pelo castanho escuro, um focinho mais claro e até já tem um nome: “Hank the Tank”. Desde julho, um urso já invadiu 28 casas, em South Lake Tahoe, na Califórnia, deixando um rasto de destruição. O animal não aparenta querer fazer mal a humanos — procura apenas comida. Já houve, contudo, mais de 102 queixas às autoridades motivadas pelo urso, mas até agora a polícia não o tem conseguido travar.

“Este urso perdeu todo o medo das pessoas. É uma situação potencialmente perigosa”, descreveu ao The New York Times Peter Tira, porta-voz do departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia. As autoridades já tentaram de tudo para que o animal volte ao seu habitat natural: tiros de borracha, tasers e até uma sirene que perturba os ursos. Mas, até agora, nada resultou.

Em última instância, as autoridades poderão recorrer ao abate do urso, mas os residentes locais não o desejam, preferindo que este vá para um santuário. “Por que motivo é que deve este grande parvalhão morrer?”, questionou uma das moradoras da zona, Carolyn Meiers, de 79 anos, que também admitiu ter reforçado a segurança da sua casa. “Somos sortudos, porque ele ainda não nos perturbou, mas estamos conscientes dessa possibilidade.”

Apesar da destruição que causa, o “Hank the Tank” não é agressivo, nem ataca os humanos, sendo caracterizado como “doce e gentil”. “Apenas se senta e come”, explicou Ann Bryant, diretora executiva da organização de resgate de vida selvagem de Homewood. Acrescentou ainda que não “ataca” ninguém, não “ruge”, nem faz “caras rudes”.

Ann Bryant indicou que o urso ganhou o gosto por comida humana e de lixo, o que fez com que ganhasse muito peso, chegando aos 225 quilogramas (um urso normal pesa entre 45 a 136 quilos): “Ele não ficou gordo por comer bagas ou larvas”. Além disso, o mamífero não entrou em hibernação, uma vez que, durante os meses de inverno, continuou a invadir casas. Normalmente, os ursos procuram comida no verão, para depois hibernarem — algo que não aconteceu com o “Hank the Tank” .

A região de Lake Tahoe é um dos habitat dos ursos nos EUA. Os habitantes tiveram de se adaptar — não deixando comida no exterior e selando bem os sacos de lixo. Ainda assim, há alguns animais que chegam às regiões mais urbanas, causando problemas nestas zonas.