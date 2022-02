Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A polícia espanhola recuperou uma valiosa peça de tapeçaria do século XVII roubada há 42 anos. “La apoteosis de las artes” (“A Apoteose das Artes”, em português) é uma obra de 4 por 6.5 metros, e foi uma das tapeçarias saqueadas da igreja de Santo Domingo, em Castrojeriz, na província espanhola de Burgos, na madrugada de 7 de novembro de 1980. Com o desenho de um querubim, este último fragmento preenche o canto inferior esquerdo do conjunto.

O culpado? Um famoso ladrão de arte, conhecido junto dos espanhóis como “Erik, o Belga”, responsável por centenas de furtos em igrejas e capelas espanholas. O seu nome é, na realidade, René Alphonse van den Berghe, e morreu em Málaga em 2020, aos 80 anos.

Foi o agente da polícia, Ángel Alcaraz, quem ajudou a elucidar o paradeiro da peça após entrar em contacto com o advogado do ladrão, no seguimento de um estudo académico sobre furtos de obras de arte. Entre os contributos, entregou a peça que faltava localizar à arquidiocese de Burgos.

Se o céu não tivesse um anjo, seria um céu menor. E, se esta tapeçaria não tivesse este anjinho, não seria a mesma tapeçaria. Hoje [sexta-feira] devolvemos a Castrojeriz algo que nunca deveria ter sido retirado”, mencionou, cita-o o The Guardian.

As restantes seis peças da tapeçaria já tinham sido recuperadas após uma investigação levada a cabo pela Interpol em Espanha, França e Bélgica. Todas elas são datadas de 1654, da autoria de Corneille Schutz, seguidor do artista do estilo barroco Peter Paul Rubens.

“Erik, o Belga” foi preso em 1982, mas foi libertado logo após três anos por ter ajudado, em conjunto com o advogado, as autoridades a encontrar muitas das obras sacras que tinha saqueado. A polícia espanhola descreveu René Alphonse van den Berghe como um “negociante de arte, um mestre do restauro, pintor, escritor e ladrão internacional”, em comunicado. Liderou um grupo organizado que perseguia obras de arte religiosas, às vezes “por ordem de colecionadores ricos que pretendiam obter determinada peça”, outras com o propósito de “venda fácil no mercado negro internacional”, lê-se ainda.

“Não sou nenhum vigarista. Sou um ladrão de elevada classe. Roubei por amor à arte e roubei artigos de luxo. O dinheiro não tem o valor do luxo”, justificou-se desta forma há 10 anos, em entrevista ao jornal El País, aquando da publicação da sua autobiografia “Erik, o Belga – Pelo Amor da Arte”. E procurou perdão pelos seus pecados? Não vai às confissões desde jovem: “Mas sou amigo de São Pedro; Já vendi muitas estátuas de São Pedro e salvei outras”, admitiu. “E se, quando eu chegar ao paraíso, ele lançar-me às chamas, eu disparo duas vezes contra ele”.