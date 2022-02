Rafa, Darwin, Vlachodimos, Otamendi e Vertonghen são os nomeados para futebolista do ano de 2021 para o prémio Cosme Damião, do qual ficou fora das escolhas o futebol masculino na categoria de Treinador do Ano.

Da lista de candidatos aos tradicionais galardões Cosme Damião, referentes ao ano 2021, constam 30 nomeados divididos em oito categorias: Revelação Futebol masculino, Revelação Futebol feminino, Futebolista Masculino do Ano, Futebolista Feminina do Ano, Revelação Modalidades, Modalidades, Atleta de Alta competição e Treinador do Ano.

No futebol masculino, Gonçalo Ramos, Morato e Paulo Bernardo são os nomeados para jogador revelação, enquanto Rafa, Darwin, Vlachodimos, Otamendi e Vertonghen são os eleitos para melhor jogador de 2021.

Na categoria de Futebolista feminina do Ano, estão nomeadas Cloé Lacasse, Pauleta, Andreia Faria e Catarina Amado, enquanto para o prémio Revelação do futebol feminina as nomeações recaíram em Kika Nazareth, Lúcia Alves e Beatriz Cameirão.

Em relação às modalidades, estão nomeados para o Prémio Revelação José Miranda (hóquei em patins masculino), Silvestre Ferreira (futsal masculino), Mariana Silva (basquetebol feminino) e Inês Severino (hóquei em patins feminino).

Para o de atleta de alta competição, os candidatos são Pedro Pichardo (triplo salto), Fernando Pimenta (canoagem) e Joana Soeiro (basquetebol feminino), enquanto os nomes indicados para Treinador do Ano são Eugénio Rodrigues (basquetebol feminino), Marcel Matz (voleibol masculino) e Filipa Patão (futebol feminino).

Finalmente, as modalidades candidatas a receber o prémio Cosme Damião são voleibol masculino, basquetebol feminino, futsal feminino, hóquei em patins feminino e atletismo masculino.

A atribuição dos prémios decorre de uma votação que será exclusiva a registados no site oficial do Benfica, que vai prolongar-se até à próxima sexta-feira, dia 25 de fevereiro.