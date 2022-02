A Rússia tem de ser condenada. Faço parte de uma geração que viveu a Guerra Fria e o pesadelo da Destruição Mútua Assegurada; uma geração que sonhou no dia da queda do muro de Berlim. Esta é a hora em que a Rússia tem de decidir se quer regressar ao pesadelo ou abraçar a paz”, referiu Rio, numa publicação na rede social Twitter.

Esta terça-feira, em comunicado, o PSD já tinha condenado a decisão da Rússia de reconhecer a independência das autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, considerando que o Kremlin prejudicou a soberania de outros países através da alteração das fronteiras “pela força”.

“Trata-se de uma violação do direito internacional, dos acordos de Minsk e do princípio do respeito pela integridade territorial dos Estados”, acrescentou o partido.

Na ótica do PSD, “nenhuma ordem internacional pode subsistir quando os Estados se sentem livres para colocar em causa a soberania de outros Estados e para alterar as fronteiras pela força”.

Apelando à diplomacia e a uma “solução pacífica dos conflitos”, o PSD sustentou que é necessário impedir uma “ainda maior escalada da situação”.

No entanto, a comunidade internacional “tem de deixar bem claro que há punições” para os países que não cumprem com as regras e legislação internacionais. Por isso, os sociais-democratas concordam com a imposição de sanções à Rússia pela União Europeia (UE).

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou na segunda-feira o reconhecimento por parte deste país da independência de Donetsk e Lugansk, territórios pertencentes à Ucrânia.

Um clima de incerteza em relação a uma possível invasão russa ao território ucraniano caracterizou as últimas semanas, pontuadas por ameaças de sanções pelos países ocidentais.