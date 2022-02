Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Tenho quase 80 anos e entristece-me ver que os bancos se esqueceram das pessoas idosas como eu”. Foi assim, frustrado com as dificuldades que sentia em ter acesso a serviços bancários, que o espanhol Carlos San Juan, reformado de 78 anos, lançou uma petição em dezembro, para chamar a atenção do setor. Resultou: esta segunda-feira, os bancos assinaram no Ministério da Economia espanhol um acordo com medidas para atenuar as dificuldades dos mais velhos, incluindo um horário de atendimento presencial alargado e com prioridade para os idosos.

Os problemas que Carlos San Juan apontava na petição, que nesta altura conta com mais de 647 mil subscritores, eram variados: com o foco dos bancos virado para a resolução dos problemas pela internet, quem precisa de atendimento presencial por não saber usar estas ferramentas acaba por se sentir excluído, seja por os horários de atendimento serem curtos ou por haver cada vez menos balcões abertos. Mesmo quando o atendimento presencial existe, apontava San Juan, há falta de “humanidade” e de paciência com os mais velhos.

A campanha de pressão do reformado, a que se juntou mais de meio milhão de pessoas, começou a dar resultados: depois de se ter encontrado com a vice-primeira-ministra Nadia Calviño (que tem a pasta dos Assuntos Económicos e da Transição Digital), os bancos assinaram o acordo, na presença da governante, do governador do banco de Espanha, Pablo Hernández de Cos, e do próprio San Juan com uma série de medidas para facilitar a vida aos mais velhos.

Entre estas encontram-se a garantia de que os serviços devem ter atendimento presencial das 9h às 14h, prioridade aos idosos em caso de muita afluência, e preferência no atendimento por telefone, sem custos extra e com um operador (não apenas com recurso a mensagens automáticas). A estas somam-se as promessas de arranjar as caixas multibanco que deixem de funcionar no máximo em dois dias, a simplificação da linguagem das caixas, aplicações e sites, e a oferta de formação financeira e digital aos clientes.

É um pacote de medidas que, como cita o La Vanguardia, deixou Carlos San Juan satisfeito: “Estou emocionado e com a certeza absoluta de que as pessoas mais velhas não vão ficar excluídas da digitalização. Hoje é um grande dia”, disse à saída do Ministério da Economia.

“Não merecemos esta exclusão”

Agora resta vigiar a implementação do acordo: os bancos espanhóis terão seis meses para pôr em prática as medidas com que se comprometeram e o Observatório para a Inclusão Financeira vai elaborar um relatório semestral sobre a aplicação do protocolo. O Banco de Espanha também prometeu segui-la de perto. Tudo isto depois de, no ano passado, em junho, os bancos se terem comprometido com outro protocolo para a digitalização, mais focado na atenção aos meios rurais, mas que pelos vistos não foi suficiente.

No texto que acompanhava a petição do reformado, que se tornou o porta-voz destas reivindicações, podiam ler-se vários reparos à forma como a digitalização está a ser feita. “Agora quase tudo se faz pela internet, e nem todos nos entendemos com as máquinas. Não merecemos esta exclusão, por isso peço um tratamento mais humano nas sucursais bancárias”.

Mais: no seu testemunho, Carlos San Juan contava que chegara a sentir-se “humilhado” ao pedir ajuda no banco e a ser tratado “como se fosse um idiota por não saber fazer uma operação”. “Dói muito sentirmo-nos assim. As pessoas mais velhas existem, são muitas e querem ser tratadas com dignidade”.

As queixas continuavam: muitas pessoas mais velhas, frisava San Juan, “estão sozinhas e não têm ninguém que as ajude”, e querem continuar a ser “o mais independentes possível”, mas veem as suas vidas dificultadas pela obrigação de usar ferramentas digitais e pelos problemas de mobilidade. “Por favor, assinem para pedir que os bancos atendam as pessoas mais velhas sem obstáculos tecnológicos e com mais paciência e humanidade. E mantenham balcões onde possamos ser atendidos por alguém… que nem tudo seja feito na internet“. Deu resultado.