Esta terça-feira celebra-se uma data especial. Não, não é feriado — embora para os matemáticos fosse motivo para tal. A data de hoje — 22.2.22 — além de ser uma capicua, é um ambigrama.

É uma capicua porque se lê da mesma de trás para a frente ou de frente para trás, quer se excluam os zeros ou se acrescentem, uma vez que o inverso de 22.2.22 é 22.2.22, mas o inverso de 22022022 lido de trás para a frente dá igualmente 22022022. Ambigrama, com ou sem zeros, porque se lê do mesmo modo caso se coloque a data de “pernas para o ar”.

No desporto, esta data foi assinalada pela equipa de futebol francesa Lille. TimothyWeah, o número 22 — mais uma coincidência — faz esta terça-feira 22 anos. O avançado é filho do presidente da Libéria, George Weah, ex-jogador de futebol que usou os emblemas do PSG, do Mónaco e do AC Milão, e que venceu Bola de Ouro de 1995.

Os responsáveis pela preservação do monumento britânico Stonehenge relembraram na mesma rede social que o monumento presenciou igualmente, a 11 de janeiro de 1111, uma data semelhante à desta terça-feira.

22/02/2022

Today’s palindrome date is a once-in-a-lifetime occurrence for you, but Stonehenge was there for 11/11/1111! #twosday #onesday pic.twitter.com/jw0ihyzrmf — Stonehenge (@EH_Stonehenge) February 22, 2022

Esta terça-feira, segundo o Daily Mail, 222 casais casar-se-ão em Sacramento, no Estado norte-americano da Califórnia, numa cerimónia que começará às 14h00 locais, ou “2pm”, e que terminará às 14h22, ou “2.22pm”.

Por calhar numa terça-feira, que em inglês é “tuesday”, o dia está a ser apelidado nas redes sociais de “Twosday”, uma vez que o número dois escreve-se “two” em inglês. Se pesquisar a palavra “Twosday” no motor de busca do Google, este celebrará consigo a data através de confetes virtuais.

Já a marca de gelados Magnum publicou no Twitter uma foto da cantora Miley Cyrus a comer dois dos seus gelados, apelando aos amantes da Magnum para fazerem o mesmo.