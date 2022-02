Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de passar uma hora e 16 minutos em prova, com temperaturas de 16 graus Celsius negativos — com uma sensação térmica de 32 graus Celsius negativos — e ventos cortantes, o atleta de esqui de fundo Remi Lindholm terminou a competição com o pénis congelado.

Após a corrida de sábado, nos Jogos Olímpicos de Inverno, o finlandês teve de colocar um saco aquecido na área dos genitais para descongelar o pénis, ao que se seguiram “dores insuportáveis”.

Antes do início da corrida, alterações aos moldes da prova tiveram de ser feitas para segurança dos atletas, como o adiamento da corrida durante uma hora e a redução da distância da prova de 50 para 30 quilómetros.

Podem adivinhar que parte do meu corpo estava um pouco congelada quando terminei. Foi uma das piores competições em que já estive. Foi apenas sobre ultrapassar a adversidade”, afirmou Remi Lindholm, segundo a Reuters.

Os fatos dos atletas, assim como as camadas de roupa que têm por baixo, oferecem alguma proteção contra o clima, mas não são o suficiente quando se apresentam temperaturas extremamente baixas e condições meteorológicas como ventos fortes.

Quando as partes do corpo começaram a aquecer depois do final, a dor foi insuportável”, revelou o esquiador.

O atleta terminou a competição deste sábado em 28.º lugar, tendo a medalha de ouro ficado para o russo Alexander Bolshunov. De acordo com a Sky News, é a segunda vez este ano que a situação acontece ao atleta finlandês, tendo o mesmo sucedido numa prova em Ruka, na Finlândia.