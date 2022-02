Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O currículo engana: já liderou um partido, já foi membro do Parlamento Europeu, já representou a filiação no Parlamento da Roménia. Ou seja, tudo pontos que costumam levar-nos no imaginário para uma ideia de ponderação, de calma, de racionalidade. No fundo, tudo aquilo que as ações que George Becali, também conhecido por Gigi, não são. E o polémico presidente do Steaua Bucareste voltou a mostrar como não foge a nada que possa surgir em contraponto com tudo o que habitualmente se faz, no mundo do desporto e não só.

FC Steaua Bucharest owner Gigi Becali says he is BANNING Covid19 vaccinated from playing in his team as he says they are now 'powerless' and 'those vaccinated lose their strength. That’s something scientific.' pic.twitter.com/vK3c8dphC2 — UNN (@UnityNewsNet) February 23, 2022

Olhando neste caso apenas para a realidade desportiva, existem várias equipas de diferentes modalidades, dimensões e continentes que têm adotado regras mais duras em relação a atletas que não querem por opção própria vacinar-se. Há exemplos mais mediáticos, como Novak Djokovic (neste caso um desporto individual) ou Kyrie Irving (numa modalidade coletiva como a NBA), outros menos conhecidos, mas num único sentido: pode haver mais ou menos regras mas não estar vacinado em nenhum caso é melhor do que estar. Em todo o mundo, claro, menos no Steaua Bucareste e por uma ideia formada pelo seu acionista maioritário.

“Vão rir-se de mim, mas se calhar até estou certo. As pessoas vacinadas perdem as forças. É algo científico. Não têm visto o caso do Rapid [Viena]? Os jogadores parece que estão a desmaiar, a dormir no chão. Todas as pessoas vacinadas perdem as forças! Também vejo isso na minha família e amigos, nos vacinados. Há alguns que não afeta mas tem efeitos principalmente nos mais velhos”, comentou o polémico dirigente em declarações ao Daily Mail que não demoraram a ser comentadas pelo próprio governo do país.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Os jogadores vacinados NÃO perdem as forças após serem vacinados contra a Covid-19. De um ponto de vista médico e científico, não há estudos que suportem essa afirmação. A vacinação contra a Covid-19 não afeta a performance dos jogadores”, sublinharam as autoridades da Roménia a esse propósito.

Esta é apenas mais uma polémica do dirigente e milionário de 63 anos que chegou a ser detido em 2013 (o que na altura fez com que abandonasse o Parlamento) por corrupção num caso de venda de terrenos que não eram ainda seus ao exército romeno. Dez anos antes, Becali tinha comprado a maioria do capital social do Steaua, que por decisão do Supremo Tribunal passou a ser FC FCSB – Futebol Clube Steaua Bucareste, por forma a preservar o original CSA Steaua. Entre outras histórias dessa fase, nomeadamente o facto de ter visto todos os bens confiscados pelo Fisco antes de reverter a decisão no tribunal quando já conseguira colocar a antiga marca com as dívidas que deveriam ser suas, há uma em que mandou fazer uma pintura em que era colocado como Jesus com 11 jogadores e um treinador como discípulos tal qual a Última Ceia de Da Vinci.

🇷🇴Romania's second best football team, FCSB, will ban all vaccinated players from playing, owner Gigi Becali says. He claims he made the decision because getting vaccinated shows 'they are powerless'.@Emishor pic.twitter.com/Eaa87h6utM — Sam Street (@samstreetwrites) February 23, 2022

Nos últimos anos, entre polémicas criadas também em torno de jogadores portugueses ou que passaram pela Liga nacional, Gigi Becali já teve declarações homofóbicas, racistas e xenófobas que lhe foram valendo vários castigos. Ainda assim, continua a ser uma das personalidades com mais peso na Roménia. O clube não tem agora qualquer jogador português no plantel, havendo apenas a ligação ao nosso país de Paulo Vinícius, experiente defesa brasileiro que passou por U. Leiria, Sp. Braga e Boavista até 2016.